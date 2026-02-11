Inicio Sociedad Quini 6
Quini 6: los resultados del sorteo 3347 del miércoles 11 de febrero

Los resultados del Quini 6. Ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
El Quini 6 realizó este miércoles 11 de febrero de 2026 el sorteo 3347, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

  • TRADICIONAL

33 - 20 - 23 - 44 - 00 - 09

POZO VACANTE 6 aciertos

14 ganadores con 5 aciertos, cada uno ganará poco más de $493.000.

902 ganadores con 4 aciertos, cada uno ganará poco más de $11.600.

  • LA SEGUNDA

43 - 08 - 21 - 36 - 29 - 20

POZO VACANTE 6 aciertos

17 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $2 millones.

203 ganadores con 4 aciertos. Cadauno se lleva poco más de $11.000.

  • REVANCHA

35 - 03 - 34 - 08 - 43 - 13

POZO VACANTE 6 aciertos

  • SIEMPRE SALE

28 - 08 - 23 - 20 - 45 - 27

18 GANADORES con 5 aciertos. Cada uno se gana poco más de$17 millones.

  • POZO EXTRA

33 - 20 - 23 - 44 - 00 - 09 - 43 - 08 - 21 - 36 - 29 - 35 - 03 -34 - 13

398 GANADORES con 6 aciertos. Cada uno cobrará poco más de $389.000.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15.
  • Domingos a las 21.15.

