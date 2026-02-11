Quini 6: los resultados del sorteo 3347 del miércoles 11 de febrero

14 ganadores con 5 aciertos, cada uno ganará poco más de $493.000.

902 ganadores con 4 aciertos, cada uno ganará poco más de $11.600.

LA SEGUNDA

43 - 08 - 21 - 36 - 29 - 20

POZO VACANTE 6 aciertos

17 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $2 millones.

203 ganadores con 4 aciertos. Cadauno se lleva poco más de $11.000.

REVANCHA

35 - 03 - 34 - 08 - 43 - 13

POZO VACANTE 6 aciertos

SIEMPRE SALE

28 - 08 - 23 - 20 - 45 - 27

18 GANADORES con 5 aciertos. Cada uno se gana poco más de$17 millones.

POZO EXTRA

33 - 20 - 23 - 44 - 00 - 09 - 43 - 08 - 21 - 36 - 29 - 35 - 03 -34 - 13

398 GANADORES con 6 aciertos. Cada uno cobrará poco más de $389.000.

quini 6 sorteo ganadores resultados 1

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: