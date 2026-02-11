En vivo: con cambios a último momento el gobierno espera que se apruebe la reforma laboral

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 11-02-26

Incidentes en la zona del Congreso

Serios incidentes se registraron este miércoles en las inmediaciones del Congreso durante las movilizaciones contra el proyecto de reforma laboral que antes del mediodía empezó a tratarse en el Senado de la Nación.

Militantes de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados y otras organizaciones tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

Guarecidos con bloques de madera, algunos de los manifestantes armaron bombas molotov y enfrentaron a la Policía, que respondió con balas de goma.

Apenas anoticiado de los incidentes el presidente Javier Milei hizo un posteo en sus redes sociales. Allí escribió: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”.

También se expresó el ministro del Interior Diego Santilli, quien replicó un video de manifestantes armando una bomba molotov y advirtió que eso no amendrentará al gobierno en su camino hacia la aprobación de la reforma laboral.

Por estos incidentes se activo el protocolo antipiquetes y se agudizó el operativo de represión con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Al menos 6 gendarmes y un policía resultaron heridos según el Ministerio de Seguridad. Además, por los hechos hay 32 manifestantes que permanecen detenidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/2021671039340544419&partner=&hide_thread=false Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si.



Se les acabó la joda. pic.twitter.com/HDg6stWQoK — Diego Santilli (@diegosantilli) February 11, 2026

El debate en el Senado

El Senado debate el proyecto de reforma laboral. El oficialismo logró quórum con senadores propios y aliados. No lo dieron los 28 senadores del Partido Justicialista ni los 2 de Santa Cruz. El gobierno nacional llega a la sesión extraordinaria tras haber acordado con gobernadores y contemplado un reclamo de la CGT.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) –y una especie de vicepresidenta en ejercicio-, anunció en la previa de la sesión que se había llegado a un “acuerdo” para tratar lo que llamó la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

Embed - Mariana Juri, sobre la reforma laboral: "Las vacaciones cortadas generarán empleo indirecto"

Ese acuerdo con bloques aliados y gobernadores como el mendocino Alfredo Cornejo contempló la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias – unos $60.000 millones anuales en el caso de Mendoza.

Otro punto importante para llegar a la sesión de este miércoles con chances de media sanción y baja conflictividad en las calles -al menos en Mendoza-, es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT por el aporte solidario que los trabajadores realizan a los gremios. El proyecto que llega al recinto mantiene por dos años esa cuota - aunque con un tope del 2%- y sin rebaja de las cargas para las obras sociales, que se mantienen en el 6%.

También quedó el texto de la reforma laboral el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

Por otra parte, el gobierno nacional aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos excluyendo la autorización a las billeteras virtuales que incluía el proyecto original.

patricia bullrich reforma laboral sesion senado La senadora Patricia Bullrich durante el debate de la reforma laboral. Foto: Noticias Argentinas

De todas maneras, para no encontrarse con sorpresas de último momento, el presidente Javier Milei mandó a Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Martín Menem a instalarse en el Senado.

Dos votos desde Mendoza para la reforma laboral

Mariana Juri y Rodolfo Suarez son los mendocinos que apoyarán el proyecto de reforma laboral que se trata este miércoles en el Senado. Anabel Fernández Sagasti, del peronismo, ya se ha manifestado en contra.

anabel fernandez sagasti reforma laboral senado La mendocina Fernández Sagasti es una de los 28 senadores del PJ que no dio quórum y votará en contra la reforma laboral.

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo Bullrich el martes sobre entendimiento con la UCR, el PRO y partidos provinciales.

La Libertad Avanza tiene 20 legisladores y cuenta con el respaldo de los 10 de la UCR; tres del PRO; uno del Frente Cívico; dos del Frente de la Concordia; uno de Despierta Chubut; uno de Primero los Salteños, otro de Independencia, otro Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, con lo que totalizan 41 votos.

Los senadores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia no dieron quórum y hay incertidumbre respecto de su apoyo a la reforma laboral. Lo mismo sobre el de la senadora de Córdoba Alejandra Vigo. A pesar de ello, el oficialismo entiende que le dan los números para lograr la media sanción de la reforma laboral y mandarla a Diputados.

Alfredo Cornejo Diego Santilli reforma laboral

La muerte de Sandra Mendoza impactó en plena sesión

En medio de la sesión por la reforma laboral se informó la muerte de la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza. El senador peronista Jorge Capitanich, su ex esposo, se retiró del recinto apenas conoció la noticia.

Otros cambios acordados para la reforma laboral

Bullrich aseguró, además, que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías, por pedido del radicalismo: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

El capítulo impositivo, en tanto, se mantendrá con excepción de la rebaja de Ganancias, con lo cual se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para medianas empresas (RIMI) que establece beneficios fiscales para las nuevas inversiones como la amortización acelerada de ganancias y del IVA.

senado congreso.jpg El Senado, antes de la nueva conformación.

Sobre el Estatuto del Periodista, la líder del bloque de LLA confirmó su derogación, aunque anticipó que se darán 6 meses de plazo para la negociación de un nuevo convenio colectivo de trabajo.

Antes de ingresar al Senado este miércoles, Patricia Bullrich se mostró confiada en que se logrará la aprobación de la reforma laboral.