La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este martes un “acuerdo” para tratar la “primera ley de reforma laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales” este mismo miércoles.
Patricia Bullrich anticipó que hubo acuerdo con los dialoguistas para avanzar en la reforma laboral
La referente del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, contó que se consensuaron modificaciones para tratar este miércoles el proyecto de reforma laboral
“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.
En conferencia de prensa, agregó que “desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”.
Con el apoyo de Mariana Juri y Rodolfo Suarez
Antes del anuncio de Patricia Bullrich se conoció que los dos senadores nacionales del radicalismo por Mendoza -Marian Juri y Rodolfo Suarez- ya se habían comprometido a respaldar la reforma laboral que impulsa Javier Milei.
Noticia en desarrollo.