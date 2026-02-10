El niño que sufrió una lesión cerebral y murió por culpa del médico: no largaba el celular en la operación

Valentín-Mercado-Toledo

El magistrado había enfatizado que el anestesista disponía de la tecnología adecuada para cumplir con su función por lo que consideró una conducta negligente, indicó que el médico salió del quirófano durante la cirugía y utilizó su teléfono celular y destacó la ausencia de un desfibrilador en la sala.

La defensa solicitó el mínimo penal previsto para su asistido y también para la inhabilitación sobre la que apuntaron a que sea específicamente en la medicina pediátrica.

La resolución del caso del niño se conocerá este martes 10 de febrero cerca del mediodía en Río Negro, en instancias de un proceso donde ya se escuchó a cuatro testigos citados por la fiscalía y la querella, así como ocho de la defensa particular.

Niño muerto en Río Negro: “un hecho traumático”

El Britos Rubiolo calificó al hecho como “traumático para la familia desde donde se lo mire”, así como para la madre y la abuela postiza del menor que durante el juicio describió los minutos previos a que el niño ingrese al quirófano.

“Como agravantes para proponer el monto de pena enunciamos la edad del niño, que sólo tenía cuatro años, que representó una gran pérdida, no sólo para su familia, su grupo de pertenencia y para quienes se vinculan con él. También es agravante la conducta que ha desarrollado el profesional durante la intervención”, remarcó el funcionario.

El caso del niño que terminó salió muerto del quirófano

El caso que conmocionó a todo Río Negro y la Argentina, sucedió el 11 de julio de 2024, cuando Valentín Mercado Toledo, un niño de apenas 4 años, ingresó al Sanatorio Juan XXIII de General Roca para someterse a una cirugía de hernia diafragmática, una intervención calificada como menor. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó en tragedia cuando el pequeño sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica debido a la falta de oxígeno y sangre durante la operación.

Luego de una semana de interrogantes y diagnósticos confusos, se le diagnosticó muerte cerebral y fue desconectado en brazos de su madre.

La investigación judicial determinó que el responsable de esta muerte fue el anestesiólogo Javier Atencio Krause, quien fue declarado culpable de homicidio culposo.

Según la acusación, el médico actuó con negligencia y falta de pericia al distraerse con su teléfono celular e incluso abandonar el quirófano para buscar un cargador.

Durante un lapso crítico de diez minutos, no advirtió que el niño presentaba registros anormales y una obstrucción tubo-endotraqueal, lo que resultó en la lesión cerebral irreversible que le causó la muerte.