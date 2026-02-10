Mauricio Krause, el anestesiólogo acusado del “homicidio culposo” del niño Valentín Mercado Toledo, el menor de 4 años que falleció en el quirófano en julio de 2024, cuenta con una solicitud pena de tres años de prisión condicional, por parte del Ministerio Público Fiscal de Río Negro y la querella.
El niño que sufrió una lesión cerebral y murió por culpa del médico: no largaba el celular en la operación
El niño sufrió una lesión cerebral grave al quedarse sin oxígeno durante varios minutos, por culpa del médico que usaba el celular en la operación
Tal como informó el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Gastón Britos Rubiolo solicitó además la inhabilitación especial para ejercer la medicina durante 10 años, más las costas del proceso, durante la audiencia de cesura que se llevó a cabo hace pocos días en los tribunales de la ciudad de Río Negro.
El tribunal indicó en diciembre pasado que el menor murió por “encefalopatía hipóxico-isquémica, por incidente obstructivo de la vía aérea del tubo endotraqueal”, mientras que el juez Emilio Stadler señaló que el pequeño no presentaba problemas de salud relevantes y que la clínica es uno de los centros asistenciales de mayor complejidad de Río Negro.
El magistrado había enfatizado que el anestesista disponía de la tecnología adecuada para cumplir con su función por lo que consideró una conducta negligente, indicó que el médico salió del quirófano durante la cirugía y utilizó su teléfono celular y destacó la ausencia de un desfibrilador en la sala.
La defensa solicitó el mínimo penal previsto para su asistido y también para la inhabilitación sobre la que apuntaron a que sea específicamente en la medicina pediátrica.
La resolución del caso del niño se conocerá este martes 10 de febrero cerca del mediodía en Río Negro, en instancias de un proceso donde ya se escuchó a cuatro testigos citados por la fiscalía y la querella, así como ocho de la defensa particular.
Niño muerto en Río Negro: “un hecho traumático”
El Britos Rubiolo calificó al hecho como “traumático para la familia desde donde se lo mire”, así como para la madre y la abuela postiza del menor que durante el juicio describió los minutos previos a que el niño ingrese al quirófano.
“Como agravantes para proponer el monto de pena enunciamos la edad del niño, que sólo tenía cuatro años, que representó una gran pérdida, no sólo para su familia, su grupo de pertenencia y para quienes se vinculan con él. También es agravante la conducta que ha desarrollado el profesional durante la intervención”, remarcó el funcionario.
El caso del niño que terminó salió muerto del quirófano
El caso que conmocionó a todo Río Negro y la Argentina, sucedió el 11 de julio de 2024, cuando Valentín Mercado Toledo, un niño de apenas 4 años, ingresó al Sanatorio Juan XXIII de General Roca para someterse a una cirugía de hernia diafragmática, una intervención calificada como menor. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó en tragedia cuando el pequeño sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica debido a la falta de oxígeno y sangre durante la operación.
Luego de una semana de interrogantes y diagnósticos confusos, se le diagnosticó muerte cerebral y fue desconectado en brazos de su madre.
La investigación judicial determinó que el responsable de esta muerte fue el anestesiólogo Javier Atencio Krause, quien fue declarado culpable de homicidio culposo.
Según la acusación, el médico actuó con negligencia y falta de pericia al distraerse con su teléfono celular e incluso abandonar el quirófano para buscar un cargador.
Durante un lapso crítico de diez minutos, no advirtió que el niño presentaba registros anormales y una obstrucción tubo-endotraqueal, lo que resultó en la lesión cerebral irreversible que le causó la muerte.