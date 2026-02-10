Una alerta amarilla y otra naranja indican la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda para este martes, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Se podría dar en la tarde noche de hoy con una velocidad del viento que puede ir alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunos sectores.
El pronóstico del tiempo alerta por viento Zonda en gran parte de la provincia
Rige una alerta amarilla y otra naranja en diferentes zonas de Mendoza por viento Zonda para este martes, según el pronóstico del tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre un martes que con la presencia de viento Zonda desde la tarde que se podría extender durante la noche.
Las temperaturas irán desde los 18 grados de mínima a los 33 grados de máxima durante la tarde, con ráfagas del viento Zonda que podrán afectar a los mendocinos.
Pronóstico del tiempo con alertas por viento Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para zonas cercanas al Gran Mendoza, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo y el Valle de Uco.
Esta alerta amarilla indica que el viento puede soplar entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora, lo que señalaron que generaría una reducción en la visibilidad, aumento de temperatura y tiempo muy seco.
Además, hay alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento del oeste para toda la cordillera de Mendoza, la precordillera, San Rafael y General Alvear desde la tarde y en algunos de estos sectores se puede extender hasta la madrugada del miércoles.
Esta advertencia del Servicio Meteorológico Nacional indicó que el viento oeste puede tener velocidades entre 50 y 70 kilómetros, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.
En las zonas del llano afectadas por esta situación, el viento puede alcanzar entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70.
El pronóstico del tiempo indicó que el miércoles 11 el viento rotará del sur y podría tener intensidades similares.
Pero para Malargüe, los especialistas señalaron que la alerta es naranja por viento Zonda durante la tarde del martes.
Esto implica que el viento Zonda puede ser intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, según el pronóstico del tiempo.