El pronóstico del tiempo alerta por viento Zonda en gran parte de la provincia

mapa SMN viento Zonda En el mapa que difundió el Servicio Meteorológico Nacional, Mendoza aparece con alertas amarillas y naranjas por viento Zonda. Imagen: Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del tiempo con alertas por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para zonas cercanas al Gran Mendoza, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo y el Valle de Uco.

Esta alerta amarilla indica que el viento puede soplar entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora, lo que señalaron que generaría una reducción en la visibilidad, aumento de temperatura y tiempo muy seco.

Viento zonda.webp El pronóstico del tiempo señaló que el viento Zonda podría darse desde la tarde y extenderse hacia la noche. Imagen ilustrativa

Además, hay alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento del oeste para toda la cordillera de Mendoza, la precordillera, San Rafael y General Alvear desde la tarde y en algunos de estos sectores se puede extender hasta la madrugada del miércoles.

Esta advertencia del Servicio Meteorológico Nacional indicó que el viento oeste puede tener velocidades entre 50 y 70 kilómetros, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

En las zonas del llano afectadas por esta situación, el viento puede alcanzar entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70.

viento zonda en mendoza.jpg El viento Zonda afectaría gran parte de la provincia con diferente intensidad, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa

El pronóstico del tiempo indicó que el miércoles 11 el viento rotará del sur y podría tener intensidades similares.

Pero para Malargüe, los especialistas señalaron que la alerta es naranja por viento Zonda durante la tarde del martes.

Esto implica que el viento Zonda puede ser intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, según el pronóstico del tiempo.