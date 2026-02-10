La DGE dispuso que los chicos de primaria que no tengan el 80% de asistencia rendirán todas las materias en diciembre

La DGE (Dirección General de Escuelas) también ha garantizado garantizó en su planificación del ciclo lectivo una carga horaria superior a la exigida a nivel nacional que es de 760 horas para primaria y 900 para secundaria.

Embed - Los CAMBIOS en la VUELTA a CLASES

Pero como en Mendoza la jornada escolar es media hora más extensa que en el resto del país se estableció: 630 horas reloj para Nivel Inicial, 840 horas reloj para el primario, y 940 para el secundario.

Para cumplir con esta planificación y sobre todo, que los estudiantes terminen el año con los conocimientos realmente aprendidos habrá más exigencias con la asistencia.

inicio de clases en escuelas La DGE apuesta a garantizar los 190 días de clases efectivos en Mendoza.

“Aquellos estudiantes que no cumplan con el 80 % de la asistencia van a tener que hacer todo el periodo de recuperación de clases en diciembre. Es importante que el docente también pueda planificar mejor su clase”, explicó Tadeo García Zalazar, el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia de Mendoza

“En muchos lugares vemos que los padres relajan un poco la asistencia. Los vemos en nivel inicial y en los primeros grados sobre todo. Que falten 3, 10 o 20 días en un cronograma de 190 es muchísimo. Los chicos se pierden de ver temas completos por más que después aprueben las evaluaciones”, explicó.

Con la nueva resolución, el mes de diciembre será obligatorio para aquellos alumnos que no cumplan con el 80% de concurrencia a clases. También en el Reglamento de Asistencia y Presencialidad de los niños de 4 y 5 años se fijan nuevas reglas.

“En Mendoza necesitamos que los chicos estén en la escuela. No solo para aprender, sino para construir rutinas, vínculos y oportunidades que marcan toda su trayectoria educativa. Por eso aprobamos un reglamento específico para el Nivel Inicial que ordena cómo intervenir cuando hay inasistencias reiteradas. La prioridad no es sancionar, sino acompañar a las familias, detectar dificultades temprano y sostener la presencialidad con equipos directivos, docentes, DAE y supervisores”, afirmó el ministro García Zalazar.

Ahora se podrá repetir primer grado en Mendoza

Un fuerte cambio en la educación primaria es la disolución de la unidad pedagógica que hasta el 2025 conformaban primero y segundo grado. A partir de este cambio el niño que no apruebe los saberes básicos, deberá repetir primer grado.

jornada extendida-escuelas primarias-alumnos.jpg La asistencia es clave para el desarrollo de los contenidos.

El objetivo de esta medida, explicó Tadeo García Zalazar, es “que los niños terminen primer grado sabiendo leer y escribir y reconociendo los números y operaciones básicas de matemáticas”.

Este nuevo esquema exige aprobar contenidos de lengua y matemáticas, con instancias de recuperación en diciembre y febrero. Esta medida se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización y Mendoza se posiciona como una de las provincias pioneras que realizó este cambio. Durante el 2025 todas las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Educación analizaron modificaciones para mejorar el rendimiento escolar.

“Antes primero y segundo grado eran una unidad pedagógica, entonces un niño podía salir de primer grado sin saber leer y escribir y pasaba directamente a segundo. Eso generalmente, o muchas veces, generaba un retraso no solo cognitivo, y si arrastraba esa problemática, después era muy difícil resolver cuanto más pasaba el tiempo”, explicó el ministro de Educación.

Con salida laboral: 50 escuelas secundarias innovadoras

Se trata de una iniciativa que promueve el trabajo en red, la socialización de las experiencias educativas y la construcción de estrategias pedagógicas.

García Zalazar detalló que este programa se asienta sobre tres ejes: educación para el trabajo, inserción laboral mediante pasantías y el uso de la tecnología.

escuela secundaria.jpg La DGE apunta a nuevas estrategias pedagógicas en la secundaria.

“Son reformas en la secundaria para que los chicos tengan mejor inserción laboral. Estamos trabajando en un eje para que todos los chicos puedan hacer en su último año de secundaria una pasantía. Si no es en una institución, será en un CCT, que son los Centros para Capacitación del Trabajo, que dependen de Educación Técnica, y que ahí puedan certificar un oficio. Es decir, que en el último semestre de su quinto año puedan ir y tener un oficio ya sea de carpintería, de plomería, de taller de gastronomía, un taller textil, por ejemplo”.

Antes las escuelas orientadas, o lo que tradicionalmente se llamaban bachilleratos, no hacían esas actividades prácticas. Ni certificaban oficios. A partir de la experiencia en 2025, que incluyó a escuelas públicas y privadas, los estudiantes pudieron hacer pasantías en distintas empresas e instituciones públicas con resultados muy positivos.

El uso de la tecnología y la IA en todas las escuelas

Durante el ciclo lectivo anterior en 100 colegios de gestión pública y 30 privados, que son los que rindieron la prueba PISA, se colocaron aulas digitales móviles y todo el contenido de plataformas, además de la capacitación a docentes.

“La idea es que este año, a partir de julio, que es cuando vamos a obtener un préstamo de la CAF, que ya fue aprobado por la legislatura provincial, sigamos con el equipamiento y lleguemos al 100% de las escuelas. Eso implica plataformas de matemática, de inglés, unas que se llaman interdisciplinarias”, explicó García Zalazar.

Además para los chicos de cuarto y quinto año, pondrán 100 sedes en toda la provincia para que los alumnos se puedan capacitar en cursos de operadores en Inteligencia Artificial.

“Será en las escuelas que ya tienen el equipamiento. Los cursos se dictarán a contraturno y serán optativos. Y si al chico no le toca en su escuela, va a ser en una equipada muy cercana a su domicilio”.

La DGE entregará créditos que sirvan para aquellas materias técnicas y también como acreditación en las carreras terciarias.

Secundario para adultos con salida laboral

También en secundaria para Adultos habrá certificaciones en oficios para que los estudiantes reciban capacitaciones con salida laboral extra.

“Ahora hemos hecho orientaciones a oficios. La idea es capacitar de alguna forma y que la gente pueda tener también una salida laboral extra. El 33% de la mano de obra en blanco de esta provincia, el trabajo o empleo formal, no tiene secundaria completa. Entonces nosotros apuntamos a que esa gente pueda terminar su secundaria y pueda tener una certificación de oficio. Eso le va a dar más herramientas, ya sea para el autoempleo o para tener un oficio más calificado o un empleo más calificado el día de mañana”, detalló el ministro García Zalazar.