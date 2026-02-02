La DGE anunció cursos de Inteligencia Artificial para estudiantes de la secundaria

Alumnos secundaria IA 2 Estudiantes secundarios podrán acceder a la capacitación en Inteligencia Artificial en forma gratuita y con esto, acreditar materias. Foto: Prensa DGE

La participación será optativa y estará pensada como un complemento a la formación que los alumnos ya reciben en sus instituciones. De este modo, quienes completen el curso podrán usarlo para acreditar espacios curriculares relacionados con tecnología, informática o programación.

Contenidos pensados para el uso cotidiano de IA

En cuanto a los contenidos, la propuesta incluirá una introducción general a la Inteligencia Artificial, sus conceptos básicos y su funcionamiento. También se abordará qué significa ser un “ agente de IA” y de qué manera estas herramientas pueden utilizarse para planificar tareas, estudiar o resolver problemas concretos.

Además, se trabajará con herramientas de diseño y procesos de estudio, así como con instancias prácticas para entrenar agentes de IA. La idea, según explicó el ministro, es que los estudiantes puedan comprender y usar estas tecnologías de manera concreta y aplicada, sin un enfoque teórico excesivo.

Docentes capacitados serán los instructores de IA

Los cursos estarán a cargo de docentes del sistema educativo que ya se capacitaron específicamente en estos contenidos. La DGE aportará la tecnología necesaria para el dictado de las clases, aunque los alumnos que cuenten con dispositivos electrónicos podrán realizar prácticas también desde sus hogares.

Alumnos IA docentes capacitadores Los docentes serán los facilitadores de los contenidos de IA, ya que se capacitaron para este fin. Foto: Prensa DGE

En materia de infraestructura, el proyecto forma parte de un plan más amplio que ya permitió la compra de 700 carros tecnológicos digitales para las escuelas, y que este año prevé completar la adquisición de equipamiento.

La DGE consiguió financiamiento internacional

El financiamiento del programa proviene de distintas fuentes. Una parte es aportada por el Banco de América Latina y el Caribe (antigua CAF) y otra por el Gobierno nacional. En ese marco, Tadeo García Zalazar confirmó que el próximo 10 de febrero habrá una reunión conjunta para avanzar en la implementación.

El ministro recordó que el proyecto ya fue aprobado por la Legislatura provincial, lo que permitió avanzar desde el año pasado en la incorporación de tecnología al sistema educativo mendocino.