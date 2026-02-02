Ya está todo listo para que los estudiantes de 4to y 5to año de las escuelas secundarias públicas se conviertan en agentes de Inteligencia Artificial (IA). Para esto, la DGE pondrá en marcha desde abril cursos destinados a estos alumnos. La propuesta comenzará a inscribir en marzo y las clases se iniciarán en abril, con una modalidad voluntaria.
La DGE anunció cursos de Inteligencia Artificial para estudiantes de la secundaria
Se lanzarán en 100 escuelas a partir de abril y los alumnos que los cursen y aprueben podrán acreditar materias de su currícula
Según explicó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar en el programa Rumbo Directo de Radio Nihuil, la iniciativa apunta a acercar herramientas tecnológicas actuales a los alumnos y permitir que esos saberes puedan acreditarse como parte de la currícula escolar, en materias vinculadas a tecnología o programación.
IA para alumnos de escuelas públicas
Los cursos de Inteligencia Artificial se dictarán inicialmente en 100 escuelas de la provincia, aunque podrán inscribirse estudiantes de 4to y 5to año de cualquier escuela secundaria estatal, más allá de dónde se desarrollen las clases.
La participación será optativa y estará pensada como un complemento a la formación que los alumnos ya reciben en sus instituciones. De este modo, quienes completen el curso podrán usarlo para acreditar espacios curriculares relacionados con tecnología, informática o programación.
Contenidos pensados para el uso cotidiano de IA
En cuanto a los contenidos, la propuesta incluirá una introducción general a la Inteligencia Artificial, sus conceptos básicos y su funcionamiento. También se abordará qué significa ser un “ agente de IA” y de qué manera estas herramientas pueden utilizarse para planificar tareas, estudiar o resolver problemas concretos.
Además, se trabajará con herramientas de diseño y procesos de estudio, así como con instancias prácticas para entrenar agentes de IA. La idea, según explicó el ministro, es que los estudiantes puedan comprender y usar estas tecnologías de manera concreta y aplicada, sin un enfoque teórico excesivo.
Docentes capacitados serán los instructores de IA
Los cursos estarán a cargo de docentes del sistema educativo que ya se capacitaron específicamente en estos contenidos. La DGE aportará la tecnología necesaria para el dictado de las clases, aunque los alumnos que cuenten con dispositivos electrónicos podrán realizar prácticas también desde sus hogares.
En materia de infraestructura, el proyecto forma parte de un plan más amplio que ya permitió la compra de 700 carros tecnológicos digitales para las escuelas, y que este año prevé completar la adquisición de equipamiento.
La DGE consiguió financiamiento internacional
El financiamiento del programa proviene de distintas fuentes. Una parte es aportada por el Banco de América Latina y el Caribe (antigua CAF) y otra por el Gobierno nacional. En ese marco, Tadeo García Zalazar confirmó que el próximo 10 de febrero habrá una reunión conjunta para avanzar en la implementación.
El ministro recordó que el proyecto ya fue aprobado por la Legislatura provincial, lo que permitió avanzar desde el año pasado en la incorporación de tecnología al sistema educativo mendocino.