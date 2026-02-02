Las últimas palabras de Walter Bento antes del fallo: "Si hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mi y no a mi familia"

El ex juez federal Walter Bento habló por última vez antes de conocerse la sentencia en su contra en el megajuicio por el presunto cobro de coimas en Mendoza. Esta semana se conocerá el fallo contra el ex magistrado y otros 24 procesados por la Justicia Federal.
En la que será la última semana del megajuicio que lleva 2 años y medio, este lunes se le dio la oportunidad de brindar sus últimas palabras a los acusados de participar en el cobro y pago de coimas para obtener favores judiciales. Claro que la más esperada fue la voz de Walter Bento, el principal sindicado en el expediente.
Walter Bento hizo un racconto de la investigación "fue un infierno". Señaló al "fiscal del infierno Dante Vega, a policías corruptos, abogados y arrepentidos que vinieron a mentir" y habló de que la causa "explota de irregularidades". "Esto fue una cacería dirigida porque no había pruebas", consideró.
Si bien fue interrumpido por las juezas del Tribunal ya que estaba haciendo un alegato de defensa y ya tuvo la oportunidad para eso, Walter Bento les señaló que "ahora tienen la responsabilidad y la obligación de hacer Justicia analizando de qué manera llegamos acá".
"Mi familia está tranquila y yo también. Pero si por alguna circunstancia entienden que hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mi, no a mi familia. Porque mi familia ni yo hicimos absolutamente nada ilegal", concluyó el ex juez federal al hablar en el megajuicio.
Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento
La pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Diego Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.
Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.
Del otro lado, los abogados defensores manifestaron que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.