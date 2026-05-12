Cayó un joven sospechado de abusar 2 veces de una niña en la misma plaza

cedrys barrio victoria las heras La plaza del barrio Victoria, en El Algarrobal, donde ocurrieron los hechos de abuso sexual.

Abuso sexual barrial

El primero de los episodios ocurrió el 9 de julio pasado en el Centro Deportivo Recreativo y Social (CEDRyS) ubicado en la plaza del barrio Victoria, en El Algarrobal. Cerca de las 22, la víctima de 11 años se encontraba saliendo del baño ubicado en ese pequeño establecimiento municipal.

En ese momento fue abordada por 2 sujetos: un menor de edad y Carlos Fragapani, según la Fscalía, a quien reconoció por ser vecino de la zona. Los sujetos la agarraron del cuello, le abrieron la campera, le sacaron su celular y la tocaron en sus partes íntimas por encima de la ropa. La víctima comenzó a gritar y los abusadores huyeron corriendo.

La acusación sostiene que en la noche del 7 de octubre siguiente, en la misma plaza, la misma chica fue abordada por Carlos Fragapani, quien la volvió a tocar en varias partes de su cuerpo y la besó en la boca.

El primer episodio fue denunciado por la propia madre luego de que la niña le confesara inmediatamente lo que había sucedido. En tanto que el segundo abuso sexual llegó a la Justicia motorizado por las autoridades de la escuela donde asiste la menor de edad. El 8 de mayo pasado se realizó una cámara Gesell donde la víctima confirmó y reconoció que el agresor fue su vecino Carlos Fragapani.