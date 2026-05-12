Con casi 3 meses de diferencia. Prácticamente en el mismo lugar. Contra la misma víctima. Un adolescente de 19 años fue imputado de haber cometido 2 hechos de abuso sexual contra una vecina suya de 11 años. Los episodios ocurrieron en una plaza de un barrio ubicado en Las Heras.
Cayó un joven sospechado de abusar 2 veces de una niña en la misma plaza
Carlos Exequiel Fragapani, de 19 años, fue acusado de haber cometido los dos episodios de abuso sexual con casi 3 meses de diferencia
Carlos Exequiel Fragapani fue imputado de haber cometido 2 hechos de abuso sexual simple, uno de ellos también con robo.
El sospechoso está detenido desde hace poco más de un mes y en los próximos días se tratará la prisión preventiva en su contra.
Abuso sexual barrial
El primero de los episodios ocurrió el 9 de julio pasado en el Centro Deportivo Recreativo y Social (CEDRyS) ubicado en la plaza del barrio Victoria, en El Algarrobal. Cerca de las 22, la víctima de 11 años se encontraba saliendo del baño ubicado en ese pequeño establecimiento municipal.
En ese momento fue abordada por 2 sujetos: un menor de edad y Carlos Fragapani, según la Fscalía, a quien reconoció por ser vecino de la zona. Los sujetos la agarraron del cuello, le abrieron la campera, le sacaron su celular y la tocaron en sus partes íntimas por encima de la ropa. La víctima comenzó a gritar y los abusadores huyeron corriendo.
La acusación sostiene que en la noche del 7 de octubre siguiente, en la misma plaza, la misma chica fue abordada por Carlos Fragapani, quien la volvió a tocar en varias partes de su cuerpo y la besó en la boca.
El primer episodio fue denunciado por la propia madre luego de que la niña le confesara inmediatamente lo que había sucedido. En tanto que el segundo abuso sexual llegó a la Justicia motorizado por las autoridades de la escuela donde asiste la menor de edad. El 8 de mayo pasado se realizó una cámara Gesell donde la víctima confirmó y reconoció que el agresor fue su vecino Carlos Fragapani.