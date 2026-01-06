El 2 de febrero serán las últimas palabras de Walter Bento antes de la sentencia

walter bento gretel diamante.jpeg Gretel Diamante preside el juicio contra Walter Bento.

Luego de eso, la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gretel Diamante, cerró el día y volvió a convocar a las partes del juicio para el próximo 2 de febrero, teniendo en cuenta que durante enero rige la feria judicial de verano.

Ese lunes se escucharán las últimas palabras de Walter Bento y el resto de los procesados, las cuales serán breves. A fines de esa primera semana de febrero, finalmente se conocerá la sentencia que dictará si los acusados de cobrar o pagar coimas en Mendoza son culpables o inocentes.

En el caso de que haya culpables, se programará otro día de juicio para realizar una audiencia de cesura donde se definirá los años de pena que deberán cumplir según la calificación a la cual hayan sido condenados.

Mientras tanto, este mismo viernes Walter Bento tuvo la posibilidad de estar con su familia ya que a fines del año pasado el Tribunal hizo lugar a salidas extraordinarias para que se pueda revincular con su hijo que padece una discapacidad.

Walter Bento juicio coimas en Mendoza.jpeg Walter Bento está cerca de conocer la sentencia en su contra.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Diego Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores manifestaron que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.