Hace pocos días que se cumplieron 2 años desde que Walter Bento dejó de ser juez federal y pasó a ser un preso en la cárcel de Cacheuta. Desde entonces ha logrado salir transitoriamente, por un puñado de horas, algunos días. Y esta Navidad también fue beneficiado con ese régimen especial.
Le dieron un permiso especial a Walter Bento para salir de la cárcel y pasar Navidad con su familia
Walter Bento, quien está a semanas de conocer la sentencia en el megajuicio por cobro de coimas en Mendoza, tendrá 4 salidas extraordinarias de la cárcel
Son varias las veces que Walter Bento ha pedido salir de la cárcel mediante una prisión domiciliaria en los últimos 2 años. La mayoría de las ocasiones, argumentando que el estado de salud de su hijo Facundo Bento, quien está diagnosticado con parálisis cerebral, se ha agravado desde que su padre está en la cárcel. A esto se le suma que su esposa, Marta Isabel Boiza, sufrió una fractura en una pierna hace ya varios por la cual todavía no se logra recuperar.
La respuesta de la Justicia Federal en distintas instancias -tanto el Tribunal que lleva adelante el juicio hasta la Cámara Federal de Casación Penal- siempre ha sido negativa y ha sostenido la detención de Walter Bento en la penitenciaría. Sin embargo, se le han otorgado beneficios extraordinarios para salir algunas horas hasta su domicilio, en el barrio Palmares, y estar en contacto con su familia.
Este martes fallaron en ese sentido las juezas Gretel Diamante, Carolina Pereyra y Eliana Rattá, quienes en los primeros días de febrero dictarán la sentencia contra el ex juez federal y otros 30 procesados por el cobro de coimas en Mendoza.
Las condiciones para la salida extraordinaria de Walter Bento
Las magistradas otorgaron un total de 4 salidas extraordinarias para Walter Bento por un lapso de 6 horas, desde las 10 hasta las 16. Los días serán durante Navidad, así como también el 2, 16 y 30 de enero de 2026.
El traslado de Walter Bento hasta su casa en el barrio privado será realizado por el Servicio Penitenciario Federal, mientras que en el domicilio quedará una consigna de Gendarmería Nacional para evitar posibles fugas u otro tipo de inconvenientes.
Las juezas también ordenaron que Facundo Bento esté acompañado por su terapeuta durante esas visitas y que se realice un informe detallado sobre cada una de las situaciones para evaluar como seguirá el futuro de Walter Bento en la cárcel.