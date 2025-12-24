Le dieron un permiso especial a Walter Bento para salir de la cárcel y pasar Navidad con su familia

Bento hijos y boiza en el juicio penal.jpg La familia Bento se podrá reunir para Navidad.

Este martes fallaron en ese sentido las juezas Gretel Diamante, Carolina Pereyra y Eliana Rattá, quienes en los primeros días de febrero dictarán la sentencia contra el ex juez federal y otros 30 procesados por el cobro de coimas en Mendoza.

Las condiciones para la salida extraordinaria de Walter Bento

Las magistradas otorgaron un total de 4 salidas extraordinarias para Walter Bento por un lapso de 6 horas, desde las 10 hasta las 16. Los días serán durante Navidad, así como también el 2, 16 y 30 de enero de 2026.

Juicio a Walter Bento 14 de noviembre 2023 x.jpg Cristian Lozano/Diario UNO.

El traslado de Walter Bento hasta su casa en el barrio privado será realizado por el Servicio Penitenciario Federal, mientras que en el domicilio quedará una consigna de Gendarmería Nacional para evitar posibles fugas u otro tipo de inconvenientes.

Las juezas también ordenaron que Facundo Bento esté acompañado por su terapeuta durante esas visitas y que se realice un informe detallado sobre cada una de las situaciones para evaluar como seguirá el futuro de Walter Bento en la cárcel.