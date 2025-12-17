Los 10 pilares de la defensa de Walter Bento para negar el cobro de coimas en Mendoza

Luego de hacer una negativa en general de los hechos, los abogados de Walter Bento comenzaron a desmenuzar las evidencias de cada uno de los 11 casos de cohecho -coimas- por los que fue acusado el ex juez federal.

Uno de sus 3 abogados -Felipe Salvarezza- enunció 10 principios generales por lo que entienden que no está para nada probado que el ex magistrado haya cobrado millonarias coimas para favorecer a presos con sus fallos judiciales.