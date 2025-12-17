Casi como mandamientos, la defensa de Walter Bento estableció 10 pilares fundamentales para negar el presunto cobro de coimas en Mendoza que le endilga la Fiscalía. Lo hizo en el primer día de los alegatos que se realizan durante esta semana, de cara a la sentencia que será en los primeros días de febrero del año que viene.
Los 10 pilares de la defensa de Walter Bento para negar el cobro de coimas en Mendoza
Durante esta semana, los abogados defensores de Walter Bento estarán realizando sus alegatos finales para demostrar su inocencia
Luego de hacer una negativa en general de los hechos, los abogados de Walter Bento comenzaron a desmenuzar las evidencias de cada uno de los 11 casos de cohecho -coimas- por los que fue acusado el ex juez federal.
Uno de sus 3 abogados -Felipe Salvarezza- enunció 10 principios generales por lo que entienden que no está para nada probado que el ex magistrado haya cobrado millonarias coimas para favorecer a presos con sus fallos judiciales.
Los 10 pilares de la defensa de Walter Bento
- No existe ninguna prueba de pago de coimas al juez, ya sea audio, mensajes, videos o testigos.
- No se ha acreditado la existencia de ninguna promesa para hacer, no hacer o retardar algo relativo a sus funciones
- No existen secretarios o empleados de su juzgado que hayan sido imputados en la causa
- No hay escuchas telefónicas ni mensajes que vinculen a Walter Bento directamente con alguno de los otros procesados en el megajuicio
- No existió ningún encuentro entre el entonces juez federal y abogados o personas que fueron investigadas en la causa
- No hubo cambios de criterio en su función como juez federal para favorecer a alguno de los presuntos pagadores de coimas
- No se paralizó ninguna de las causas penales que llevaba adelante Walter Bento
- Lo que dijeron los imputados colaboradores no se corroboró con otras pruebas
- Los arrepentidos no declararon sobre hechos que conocieron directamente y, cuando lo hicieron, fueron desmentidos
- No existe ningún testigo presencial de los hechos que la Fiscalía Federal estimó que están probados
Otros puntos de la defensa de Walter Bento
Los abogados del ex juez federal y de su familia también negaron que hayan incurrido en un enriquecimiento ilícito, criticando las pruebas y pericias que esgrimió la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).
La defensa de Walter Bento apuntó que los constantes viajes que realizó el grupo familiar "no constituyen enriquecimiento ilícito" ni tampoco que haya sacado dinero en efectivo del cajero cada vez que cobraba su sueldo. "Son presunciones de la Fiscalía", plantearon.