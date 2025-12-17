Vuelve la lluvia a Mendoza: qué día de la semana se esperan precipitaciones

La llegada oficial de la primavera a Mendoza se hace sentir con fuerza en el termómetro provincial. Se comienzan a sentir las temperaturas más elevadas, pero un frente frío afectó a todo el país esta semana y se esperan fuertes lluvias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta nueva posibilidad, según MeteoRed.
Lluvia en Mendoza
La semana comenzó con una máxima de 30° C y una mínima de 15 °C, esta temperatura se mantendrá entre el miércoles y el jueves. Pero el día viernes 19 de diciembre se pronostica un gran ascenso de temperatura con una máxima de 37 °C.
Con el comienzo del fin de semana se pronostica un descenso de temperatura en el Gran Mendoza, pero el día domingo 21 de diciembre se pronostica un 50% de probabilidades de precipitaciones en la provincia.
En la próxima semana se espera que se eleve en grandes rasgos la temperatura en la provincia de Mendoza, característico de la época que se está atravesando. Se deben tomar las medidas de precaución necesarias frente a la llegada de las temperaturas elevadas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.