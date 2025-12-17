Vuelve la lluvia a Mendoza: qué día de la semana se esperan precipitaciones

Lluvia en Mendoza

La semana comenzó con una máxima de 30° C y una mínima de 15 °C, esta temperatura se mantendrá entre el miércoles y el jueves. Pero el día viernes 19 de diciembre se pronostica un gran ascenso de temperatura con una máxima de 37 °C.

Con el comienzo del fin de semana se pronostica un descenso de temperatura en el Gran Mendoza, pero el día domingo 21 de diciembre se pronostica un 50% de probabilidades de precipitaciones en la provincia.