Tarjeta SUBE: cómo conseguir 15% de reintegro en todos los viajes en colectivo

Paso a paso para obtener 15% de reintegro en todos los viajes en colectivo. Los detalles de este beneficio a continuación

Por Paula Alonso [email protected]
¿Cómo obtener 15% de reintegro en los viajes en colectivo?

Estamos palpitando fin de año y muchas familias tienen que afrontar muchos gastos, sobre todo aquellos relacionados con los gastos de Navidad y Año Nuevo.

Es por ello que siempre viene bien descubrir o encontrar un descuento o beneficios que le hagan un bien al bolsillo. En la siguiente nota te enseñaremos a conseguir un 15% de descuento en el pasaje de colectivo para que puedas seguir viajando y recorriendo diversos puntos de la provincia.

¿Cómo conseguir 15% de reintegro en el pasaje del colectivo?

Podrás conseguir un 15% de reintegro en todos tus viajes en colectivo pagando con tu tarjeta prepaga física de Mercado Pago. El tope mensual es de $12.000 y para poder pagar deberás acercar tu tarjeta a los lectores habilitados. El reintegro del pasaje se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la compra.

Usando la tarjeta prepaga física de Mercado Pago podrás conseguir descuentos en el pasaje de colectivo.

¿Cuánto cuesta actualmente el pasaje de colectivo en Mendoza?

El pasaje de colectivo urbano en el Gran Mendoza cuesta $1.200 desde el pasado 10 de noviembre de 2025, y se espera una nueva suba a $1.400 en enero de 2026. Las tarifas de transporte de media distancia y los servicios internos también fueron actualizadas.

Tras esta actualización en el precio del pasaje de colectivo, la Subsecretaría de Transporte emitió la Resolución Nº 1693, y con la misma aprobó los cuadros tarifarios para las empresas que brindan los servicios de transporte de media y larga distancia en la provincia.

Micros - Colectivos - zona Hospital Central
Desde el pasado 10 de noviembre, el pasaje de colectivo cuesta $1.200

Nos referimos a las empresas Prestaciones SA-Grupo 300, Autotransprotes Andesmar SA -Grupo400, Autotransportes Iselin SA-Grupo 510, Antonio Buttini e Hijos SRL-Grupos 540 y 570, Autotransprotes Andesmar SA-Grupo 549, CATA Internacional Ltda-Grupo 580 y 650, La Unión SRL-Grupo 610, DiceTours SRL-Grupo 700, Nueva Generación SA-Grupo 750, Transportes Gral. Bartolomé Mitre SRL-Grupo 850.

