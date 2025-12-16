Tarjeta SUBE: cómo conseguir 15% de reintegro en todos los viajes en colectivo

Estamos palpitando fin de año y muchas familias tienen que afrontar muchos gastos, sobre todo aquellos relacionados con los gastos de Navidad y Año Nuevo.
Es por ello que siempre viene bien descubrir o encontrar un descuento o beneficios que le hagan un bien al bolsillo. En la siguiente nota te enseñaremos a conseguir un 15% de descuento en el pasaje de colectivo para que puedas seguir viajando y recorriendo diversos puntos de la provincia.
¿Cómo conseguir 15% de reintegro en el pasaje del colectivo?
Podrás conseguir un 15% de reintegro en todos tus viajes en colectivo pagando con tu tarjeta prepaga física de Mercado Pago. El tope mensual es de $12.000 y para poder pagar deberás acercar tu tarjeta a los lectores habilitados. El reintegro del pasaje se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la compra.
¿Cuánto cuesta actualmente el pasaje de colectivo en Mendoza?
El pasaje de colectivo urbano en el Gran Mendoza cuesta $1.200 desde el pasado 10 de noviembre de 2025, y se espera una nueva suba a $1.400 en enero de 2026. Las tarifas de transporte de media distancia y los servicios internos también fueron actualizadas.
Tras esta actualización en el precio del pasaje de colectivo, la Subsecretaría de Transporte emitió la Resolución Nº 1693, y con la misma aprobó los cuadros tarifarios para las empresas que brindan los servicios de transporte de media y larga distancia en la provincia.
Nos referimos a las empresas Prestaciones SA-Grupo 300, Autotransprotes Andesmar SA -Grupo400, Autotransportes Iselin SA-Grupo 510, Antonio Buttini e Hijos SRL-Grupos 540 y 570, Autotransprotes Andesmar SA-Grupo 549, CATA Internacional Ltda-Grupo 580 y 650, La Unión SRL-Grupo 610, DiceTours SRL-Grupo 700, Nueva Generación SA-Grupo 750, Transportes Gral. Bartolomé Mitre SRL-Grupo 850.