Tarjeta SUBE: cómo conseguir 15% de reintegro en todos los viajes en colectivo

Es por ello que siempre viene bien descubrir o encontrar un descuento o beneficios que le hagan un bien al bolsillo. En la siguiente nota te enseñaremos a conseguir un 15% de descuento en el pasaje de colectivo para que puedas seguir viajando y recorriendo diversos puntos de la provincia.

¿Cómo conseguir 15% de reintegro en el pasaje del colectivo?

Podrás conseguir un 15% de reintegro en todos tus viajes en colectivo pagando con tu tarjeta prepaga física de Mercado Pago. El tope mensual es de $12.000 y para poder pagar deberás acercar tu tarjeta a los lectores habilitados. El reintegro del pasaje se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la compra.