Murió Norberto Filippo, multifacético artista plástico que dirigió el ex Zoológico de Mendoza

norberto filippo cuadro cristina El cuadro de Néstor Kirchner que Norberto Filippo pintó con Malbec y conmovió a Cristina Kirchner. Foto: archivo Diario UNO

Noberto Filippo, un excéntrico

El paso de Filippo por Mendoza dejó muchas huellas, con polémicas incluidas.

En una nota de años atrás Diario UNO lo describió como "el artista que pintó un cuadro de Néstor Kirchner con Malbec, tiró su propio auto desde 30 metros con una grúa y realizó una escultura rellena de pilas y baterías viejas y luego le colocó la imagen de Mafalda. Un excéntrico artista plástico multifacético que se anima y está dispuesto a todo".

Ese "dispuesto a todo" lo llevó a aceptar el cargo del director del Zoológico en 2013 aunque no estuvo más de 6 meses. Una de sus decisiones más trascendentes fue la de sacar el aire acondicionado de la oficina de la dirección para colocarlo en la jaula del recordado oso polar Arturo, que falleció en julio 2016, en medio de fuertes críticas de la comunidad en general por las condiciones de encierro que soportaba.

Filippo también fue asesor de Gabinete, dos años después, en el área de Cultura que estaba a cargo de Marizul Ibánez.

Como artista plástico sobresalió por usar vino Malbec en sus pinturas y así compuso un cuadro de Néstor Kirchner que en en su momento conmovió a la esposa del ex presidente, Cristina Kirchner.

Antes de ser director del Zoo cobró notoriedad cuando en el Predio de la Virgen tiró su propio auto desde una altura de 30 metros, con el uso de una grúa, para que cayera sobre un cubo de cemento diseñado para contener pilas y estudiar así la resistencia y seguridad de ese contenedor.

La Cuyanita en el penal San Felipe.jpg La Cuyanita que quiso rescatar Filippo. Archivo Diario UNO

Otra de sus acciones excéntricas fue el intento por rescatar la vieja Cuyanita del Lago del Parque. Comenzó a trabajarla en un espacio de la cárcel provincial de calle Boulougne sur Mer con la ayuda de presos y hasta logró hacerla desfilar como carro vendimial de Guaymallén. Por si fuera poco apareció en una escena de la película Vino para robar.

"Creativo de diseño y realizador de obras en los campos de fabricación de muebles, cuadros, esculturas, restauración de obras de arte, reformas de arquitectura, diseño gráfico, y otras áreas del arte plástico", dice su biografía , en la que pronto se deberá añadir el libro Prisioneros del silencio en el que a su modo cuenta las curiosidades del trabajo en la administración pública. El libro fue presentado pero aún no fue publicado lo que tratará de hacer Nerea, hija de Filippo.