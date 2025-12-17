Alerta por ráfagas de viento que superarán los 90 km/h en la región

Alerta naranja en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estas son las provincias que se verán afectadas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.