Alerta amarilla: lluvias y vientos de hasta 80 km/h llegan este martes 16 de diciembre

Luego de varias semanas de fuertes tormentas en todo el país, llegan fuertes ráfagas de viento y lluvia a una gran cantidad de provincias este martes 16 de diciembre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte del fenómeno.
Alerta por fuertes vientos y lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos y lluvias a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h.
Además, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Estas medidas debes tomar por las fuertes lluvias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.