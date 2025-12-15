Alerta granizo, viento y lluvias intensas: así serán las tormentas previstas para las próximas horas

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Chaco, Formosa y Misiones. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las provincias que se encuentran en alerta amarilla son Entre Ríos, Santa Fe y Santiago de Estero. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.