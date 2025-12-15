Fiesta de egresados con homicidio: una patota mató a puñaladas a un chico de 15 años

Como consecuencia de este crimen, dos adolescentes de 15 y 16 años, un varón y una mujer, fueron detenidos por la Policía de Jujuy. Ante esta situación, la causa pasó al Juzgado de Menores.

Homicidio en la fiesta de egresados

El homicidio se produjo en la intersección de la calle Pozo Cavado con la avenida Intersindical, alrededor de la 1:30 de este domingo.

Vanega y un amigo de 13 años salieron de la fiesta de egresados que se realizaba en una casa e iban hacia un comercio cercano para comprar bebidas alcohólicas.

Sin embargo, en la esquina fueron interceptados por una patota de chicos que, casi sin mediar palabras, los atacaron brutalmente y todo terminó en un impensado crimen.

Los testigos del homicidio señalaron que la agresión fue directa y en la misma los homicidas usaron un arma blanca.

El chico recibió varias puñaladas y sufrió múltiples heridas en el cuerpo, por lo que intentó escapar, pero no pudo y a unos 20 metros cayó muerto.

Algunos de los testigos del crimen dijeron que la pelea tuvo que ver con "una lucha territorial, entre barrios".

“Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre empezaron a escapar hacia distintos lugares”, contó un vecino que presenció la sangrienta secuencia.

Personal del SAME llegó al lugar y constató que el menor estaba muerto.

El amigo de Vanega también resultó herido producto de "un puntazo", aunque se encuentra fuera de peligro.

Homicidio que conmueve en la fiesta de egresados

La Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación realizaron un operativo de rastrillaje dentro del barrio Alto Comedero y hallaron a dos menores que están sospechados del homicidio, uno de 15 años y una chica de 16.

Los jóvenes fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

La fiscalía dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados por el crimen.