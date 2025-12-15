Marcos Calvente impulsa un fideicomiso innovador para reactivar el ex Procrear y ya hay interés inmobiliario

"Ya hay interés de las empresas constructoras y lo interesante y ventajoso para ellos, es que la Municipalidad va a aportar el 30% de lo que requiere el desarrollo con infraestructura y la urbanización", indicó.

Cartel Procrear de Guaymallén.jpg El proyecto del Procrear en Guaymallén quedó abandonado hace dos años. El gobierno de Javier Milei se negó a continuar la obra pública en general, incluyendo la construcción de viviendas sociales.

"La iniciativa rompe con el paradigma tradicional de la vivienda social financiada casi exclusivamente por el Estado. En este nuevo modelo, el sector privado asume un rol protagónico: bancos, desarrolladores y constructoras aportarán alrededor del 70% de la inversión total", explicó Calvente.

Y amplió que el municipio y la Provincia acompañarán con el 30% restante, destinado principalmente a infraestructura y urbanización".

Viviendas para la clase media

Calvente es consciente que el proyecto no alcanza por sí solo a suplir el déficit habitacional existente, pero se presenta como una “punta de lanza” para un cambio de enfoque. La propuesta está orientada a la clase media trabajadora, un segmento que hoy encuentra serias dificultades para acceder a una vivienda en el mercado tradicional y que tampoco califica, en muchos casos, para planes sociales.

Desde el municipio destacan que en otros países este tipo de desarrollos es liderado por el sector privado, con el Estado como facilitador.

alfredo cornejo y marcos calvente procrear guaymallen En la foto el gobernador Alfredo Cornejo recorrió las obras abandonadas del Procrear, que ahora están bajo la esfera de la Municipalidad de Guaymallén.

"En Guaymallén, el fideicomiso se apoya en un esquema de inversión privada con acompañamiento municipal, aprovechando el marco jurídico vigente y el ordenamiento territorial para garantizar previsibilidad y seguridad a los inversores", recalcó Calvente al indicar que en la zona se están realizando las inversiones para que el plan urbanístico sea ordenado y cuente con los servicios como calles asfaltadas, cloacas, entre otros aspectos.

Infraestructura, densificación y ordenamiento

Uno de los ejes centrales del proyecto es la inversión en infraestructura: red eléctrica, servicios básicos, urbanización y obras viales clave, como la colectora de la Ruta 7. Estas intervenciones no solo permitirán poner en valor el predio del ex Procrear, sino también densificar áreas estratégicas del departamento, en línea con el plan de ordenamiento territorial.

El municipio subraya que “el deber ser” del desarrollo urbano es el correcto ordenamiento, para que el sistema funcione de manera integral entre desarrolladores, constructoras y bancos, con reglas claras y plazos definidos.

Las gestiones de Guaymallén para quedarse con el ex Procrear

Para avanzar, Guaymallén realizó gestiones ante el Gobierno nacional con el objetivo de que se rescindan definitivamente los contratos del Procrear que quedaron judicializados y paralizados. En ese marco, se destaca el diálogo con el área económica nacional y el Banco Hipotecario, actor clave en el esquema original del programa.

Según indicaron desde la comuna, se logró un avance inédito: destrabar un Procrear abandonado y generar las condiciones para reconvertirlo en un nuevo fideicomiso que permita retomar las obras y darles un destino concreto.

"Lo que estamos pidiendo a Nación después de este gran paso, es que de de baja los contratos del ex Procrear para desactivar cualquier conflicto a futuro. Hasta que eso no suceda no podemos avanzar con el resto", resaltó Calvente.

El pedido concreto se direccionó al equipo técnico del ministro de Economía, Luis Caputo, el que deberá dejar allanado el camino al municipio para que los inversores y desarrolladores culminen la obra.