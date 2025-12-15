El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, avanza en un esquema inédito de financiamiento público-privado para dar respuesta a una de las principales demandas sociales del Gran Mendoza: el acceso a la vivienda para la clase media trabajadora. Guaymallén se hizo cargo de terminar las obras del ex Procrear y aseguran que ya hay interés de las constructoras y de los bancos para financiar 800 unidades habitacionales.
Marcos Calvente impulsa un fideicomiso innovador para reactivar el ex Procrear y ya hay interés inmobiliario
La iniciativa de Guaymallén se basa en crear un nuevo fideicomiso para la participación publico-privada. El municipio aportará el 30% de la inversión
En diálogo con Diario UNO, Calvente dio más detalles de la iniciativa, cuyos primeros pasos fue lograr la transferencia de Nación de las obras inconclusas, ubicadas en el predio de Tirasso 2131. Ahora es propiedad de Guaymallén.
Guaymallén proyecta un nuevo fideicomiso en el que participe la Municipalidad, desarrolladores y los bancos.
"Ya hay interés de las empresas constructoras y lo interesante y ventajoso para ellos, es que la Municipalidad va a aportar el 30% de lo que requiere el desarrollo con infraestructura y la urbanización", indicó.
"La iniciativa rompe con el paradigma tradicional de la vivienda social financiada casi exclusivamente por el Estado. En este nuevo modelo, el sector privado asume un rol protagónico: bancos, desarrolladores y constructoras aportarán alrededor del 70% de la inversión total", explicó Calvente.
Y amplió que el municipio y la Provincia acompañarán con el 30% restante, destinado principalmente a infraestructura y urbanización".
Viviendas para la clase media
Calvente es consciente que el proyecto no alcanza por sí solo a suplir el déficit habitacional existente, pero se presenta como una “punta de lanza” para un cambio de enfoque. La propuesta está orientada a la clase media trabajadora, un segmento que hoy encuentra serias dificultades para acceder a una vivienda en el mercado tradicional y que tampoco califica, en muchos casos, para planes sociales.
Desde el municipio destacan que en otros países este tipo de desarrollos es liderado por el sector privado, con el Estado como facilitador.
"En Guaymallén, el fideicomiso se apoya en un esquema de inversión privada con acompañamiento municipal, aprovechando el marco jurídico vigente y el ordenamiento territorial para garantizar previsibilidad y seguridad a los inversores", recalcó Calvente al indicar que en la zona se están realizando las inversiones para que el plan urbanístico sea ordenado y cuente con los servicios como calles asfaltadas, cloacas, entre otros aspectos.
Infraestructura, densificación y ordenamiento
Uno de los ejes centrales del proyecto es la inversión en infraestructura: red eléctrica, servicios básicos, urbanización y obras viales clave, como la colectora de la Ruta 7. Estas intervenciones no solo permitirán poner en valor el predio del ex Procrear, sino también densificar áreas estratégicas del departamento, en línea con el plan de ordenamiento territorial.
El municipio subraya que “el deber ser” del desarrollo urbano es el correcto ordenamiento, para que el sistema funcione de manera integral entre desarrolladores, constructoras y bancos, con reglas claras y plazos definidos.
Las gestiones de Guaymallén para quedarse con el ex Procrear
Para avanzar, Guaymallén realizó gestiones ante el Gobierno nacional con el objetivo de que se rescindan definitivamente los contratos del Procrear que quedaron judicializados y paralizados. En ese marco, se destaca el diálogo con el área económica nacional y el Banco Hipotecario, actor clave en el esquema original del programa.
Según indicaron desde la comuna, se logró un avance inédito: destrabar un Procrear abandonado y generar las condiciones para reconvertirlo en un nuevo fideicomiso que permita retomar las obras y darles un destino concreto.
"Lo que estamos pidiendo a Nación después de este gran paso, es que de de baja los contratos del ex Procrear para desactivar cualquier conflicto a futuro. Hasta que eso no suceda no podemos avanzar con el resto", resaltó Calvente.
El pedido concreto se direccionó al equipo técnico del ministro de Economía, Luis Caputo, el que deberá dejar allanado el camino al municipio para que los inversores y desarrolladores culminen la obra.