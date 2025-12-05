Calvente anunció un plan para mejorar la provisión de agua potable en el este de Guaymallén

Agua-para-el-futuro-Calvente Marcos Calvente y el intendente Esteban Allasino, de Luján de Cuyo en un congreso de irrigación.

Plan de Contingencia en Guaymallén

Entonces explicó que durante ese trabajo mancomunado con los operadores, que se venía realizado durante el último año y medio, “hemos elaborado el Plan de Criticidad y Contingencia que se sustenta en cuatro dimensiones: abordar el reservorio, la hidromedición micro y macro, el sistema de distribución y la generación de infraestructura para las contingencias”.

Luego manifestó que en ese Plan de Criticidad y Contingencia “vamos a invertir 14 millones de dólares en 4 años, junto a esos once operadores, para llegar a una provisión del servicio homogénea y que contemple estos eventos que pueden poner o poner en riesgo la operatividad del sistema. Así hemos dado un paso inédito: ordenar a esos operadores, establecer un estándar de prestación de servicio y las acciones necesarias para lograr ese objetivo”.

La estructura de drenajes, tecnología y eficiencia

Por otro lado, Calvente recordó que “llevamos 7 años construyendo de manera ininterrumpida, la reformulación del sistema de drenajes del departamento. Cuatrocientos kilómetros de impermeabilización de canales primarios, secundarios y terciarios. Hemos dado vuelta la situación en Guaymallén a través de esa semejante inversión. Estas obras tienen mucho que ver con la eficiencia hídrica, porque un alto porcentaje de esos canales impermeabilizados tienen que ver con infraestructura de riego o de uso mixto. Así que venimos realizando una inversión fuerte en mejorar las condiciones del riego, tanto para la zona agrícola del departamento y también para los cultivos que están al este o al noreste de nuestro departamento porque Guaymallén es tierra de paso de canales de riego que van hacia el este de la provincia”.