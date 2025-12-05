El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, anunció este lunes un proyecto que desarrollará la Municipalidad de Guaymallén para ordenar y mejorar la provisión del servicio de agua potable a 80.000 vecinos del departamento (unas 18.000 conexiones domiciliarias) que son servidos por operadores comunitarios en la zona este del departamento.
Calvente anunció un plan para mejorar la provisión de agua potable en el este de Guaymallén
La inversión estimada ronda en 14 millones de dólares en cuatro años junto a los operadores. Se busca que la provisión de agua sea homogénea
“La mitad del territorio está operada por Aysam y tenemos once operadores comunitarios en la zona este del departamento. Venimos trabajando con esos once operadores, los venimos auditando, hemos realizado un diagnóstico muy preciso de cuál es la situación con la provisión de ese servicio. El sistema es deficiente, adolece de inversiones fuertes en infraestructura que no garantizan los reservorios, ni la distribución, ni la contingencia ante eventos inesperados”, dijo Calvente.
Calvente adelantó este plan de obras en el V Congreso Internacional del Agua para el Futuro. La inversión estimada ronda en 14 millones de dólares en cuatro años.
Plan de Contingencia en Guaymallén
Entonces explicó que durante ese trabajo mancomunado con los operadores, que se venía realizado durante el último año y medio, “hemos elaborado el Plan de Criticidad y Contingencia que se sustenta en cuatro dimensiones: abordar el reservorio, la hidromedición micro y macro, el sistema de distribución y la generación de infraestructura para las contingencias”.
Luego manifestó que en ese Plan de Criticidad y Contingencia “vamos a invertir 14 millones de dólares en 4 años, junto a esos once operadores, para llegar a una provisión del servicio homogénea y que contemple estos eventos que pueden poner o poner en riesgo la operatividad del sistema. Así hemos dado un paso inédito: ordenar a esos operadores, establecer un estándar de prestación de servicio y las acciones necesarias para lograr ese objetivo”.
La estructura de drenajes, tecnología y eficiencia
Por otro lado, Calvente recordó que “llevamos 7 años construyendo de manera ininterrumpida, la reformulación del sistema de drenajes del departamento. Cuatrocientos kilómetros de impermeabilización de canales primarios, secundarios y terciarios. Hemos dado vuelta la situación en Guaymallén a través de esa semejante inversión. Estas obras tienen mucho que ver con la eficiencia hídrica, porque un alto porcentaje de esos canales impermeabilizados tienen que ver con infraestructura de riego o de uso mixto. Así que venimos realizando una inversión fuerte en mejorar las condiciones del riego, tanto para la zona agrícola del departamento y también para los cultivos que están al este o al noreste de nuestro departamento porque Guaymallén es tierra de paso de canales de riego que van hacia el este de la provincia”.