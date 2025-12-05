Tren de Cercanías del Este: 10 ofertas pujan por hacer la obra y operarlo de Junín a Maipú

apertura de sobres licitacion tren de cercanias del este Se presentaron 10 ofertas por la obra del Tren de Cercanías del Este. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

En principio, el presupuesto saldrá del Fondo del Resarcimiento; aunque la Legislatura provincial ya emitió una autorización de endeudamiento para que el Gobierno pueda buscar alternativas de financiamiento por hasta $100 mil millones para esta obra.

Los detalles del Tren de Cercanías del Este que tendrá 8 estaciones de Junín a Maipú

La licitación internacional abierta tiene como fin la construcción de “33 kilómetros que se van a hacer de vía nueva, más la adquisición de material rodante, y lo que signifique la operación del servicio”, confirmó la subsecretaria de Infraestructura de la Provincia, Marité Badui.

Durante la apertura de sobre, la funcionaria detalló que la “frecuencia por sentido de circulación del Tren del Este será de 60 minutos, con comienzo en la Estación General San Martín de Junín, pasando por San Martín, a través de la Estación de Palmira, y continuando por 6 estaciones de Maipú para finalizar en la Estación General Gutiérrez; donde se abre la posibilidad de interconectar con el sistema multimodal de transporte”.

estaciones tren de cercanias del este maqueta La obra del Tren de Cercanías del Este prevé 8 estaciones de Junín a Maipú.

Badui comentó que la obra incluye un “el cerramiento en las zonas de vía, cerco perimetral en todo el tramo, pasos a nivel protegido y un tiempo promedio de viaje entre cabeceras proyectado óptimo de 30 minutos a una velocidad promedio de 68 km/h”.

La licitación incluye entre los rubros la adquisición de material rodante. En este caso, se trata de “tres triplas que constan de tres formaciones cada una, con una capacidad de 210 pasajeros sentados y 506 en total; dado que también está previsto que exista espacio para personas que necesitan o requieren requisitos especiales de accesibilidad, como así también transporte de bicicletas”.

Licitación 3 en 1 para el Tren de Cercanías del Este

Son tres los rubros que se licitan. Las empresas se pueden presentar para uno, dos o los tres.

El 1 es la “construcción, renovación y mejoramiento de la infraestructura para el Tren de Cercanías del Este: los 33 kilómetros de vía, la intervención de 27 pasos a nivel a lo largo de la plaza, junto con la puesta en valor de distintas obras de arte, terraplenes, puentes, alcantarilla; la refacción y acondicionamiento del taller de avistamiento en la estación San Martín, cerramiento perimetral a lo largo de la plaza”.

En total, el tren parará en 8 estaciones. El plazo de ejecución de este rubro es de un año y cuenta con un presupuesto oficial de $184.201 millones, lo que equivale a unos 130 millones de dólares.

tren cercanías Los datos clave del Tren de Cercanías del Este.

El segundo rubro es el rubro de operación y mantenimiento del servicio de transporte ferroviario de pasajero. “La concesión será por 15 años. Tendremos que ver en cada oferta cuál es la propuesta de costo, estructura financiera de cada empresa y obviamente la propuesta de operación durante todo el recorrido y las 8 estaciones que intervienen”, dijo Marité Badui.

El tercer renglón es el de la adquisición de material rodante para el Tren de Cercanías del Este. Abarca tres formaciones diésel-eléctricas tipo "tripla" que se caracterizan por contar con cabina de conducción en ambos extremos. El presupuesto oficial es de $28.685 millones, lo que equivale a unos 20 millones de dólares y contempla repuestos y capacitación.

Las 8 estaciones del Tren de Cercanías del Este

Libertador San Martín: en Junín

Palmira

Barcala

Fray Luis Beltrán

Rodeo del Medio

General Ortega

Coquimbito

General Gutiérrez: conexión con el Metrotranvía en Maipú

Cuándo estará listo el Tren de Cercanías del Este

Tras la apertura de sobres, comenzó un período de aproximadamente 30 días para el análisis de cada una de las 10 ofertas presentadas este viernes. Una vez que la unidad ejecutora de la licitación defina qué empresa o empresas se harán cargo de los distintos renglones o actividades que incluye la misma, se procederá con la adjudicación.

Cuando culmine este proceso, será el momento de las firmas de los contratos con el o los adjudicatarios. A partir de entonces comienzan los plazos previstos.

estacion tren de cercanias del este junin Una de las estaciones por las que pasará el Tren de Cercanías del Este.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, señaló al respecto que tanto la adquisición de materiales como la obra en sí cuentan con un plazo de ejecución de 1 año y medio.

“No sabemos cuánto demorará la provisión de rieles y material rodante; por lo que el tiempo de obra dependerá mucho de ello”, advirtió.

El proyecto del Tren de Cercanías del Este será ejecutado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.