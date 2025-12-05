Inicio Política Luis Petri
Valeria Rómoli es la nueva presidenta de la Fundación Mendocinos por el Futuro

Se trata de una referente muy cercana a Luis y Griselda Petri, que los viene acompañando desde hace mucho y participó de la gestión en Defensa

Por UNO
"Luego de dos años de crecimiento sostenido, en los que la Fundación Mendocinos por el Futuro no dejó de sumar voces para representar a miles de ciudadanos de bien que anhelan un cambio real, nos enorgullece anunciar que Valeria Rómoli asumirá la presidencia de nuestra casa a partir de marzo", anunció la entidad vinculada a Luis Petri este jueves.

De esta forma, confirmó el nombramiento de una persona de máxima confianza para el actual diputado nacional y su hermana Griselda, quien también es una pieza fundamental en el armado petrista.

"Expresamos también nuestro agradecimiento a la diputada (provincial) electa Griselda Petri, que condujo este espacio con valentía y convicción. Desde la Legislatura, seguirá impulsando las ideas de progreso y desarrollo que nos identifican y que guían nuestro camino", continuó el comunicado.

Una petrista con perfil social

Oriunda de Zona Este -al igual que los Petri- Rómoli se jubiló como directora de escuela, pero también tiene experiencia en política y contactos con el mundo productivo. Fue funcionaria de Mario Abed en Junín y también participó de la gestión educativa en la Provincia.

Durante la etapa de Luis Petri como ministro de Defensa, la dirigente acompañó la gestión y diversas fuentes señalan que era parte de la mesa chica en la toma de numerosas decisiones.

Ahora, Rómoli asume un rol que demanda capacidad de conducción y armado, mientras el máximo referente de Mendocinos por el Futuro sueña con la gobernación y continúa su rumbo político en La Libertad Avanza.

