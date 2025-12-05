Valeria Rómoli es la nueva presidenta de la Fundación Mendocinos por el Futuro

Una petrista con perfil social

Oriunda de Zona Este -al igual que los Petri- Rómoli se jubiló como directora de escuela, pero también tiene experiencia en política y contactos con el mundo productivo. Fue funcionaria de Mario Abed en Junín y también participó de la gestión educativa en la Provincia.

reunión mendocinos por el futuro diciembre 2025 La reunión donde se oficializó la presidencia de Valeria Rómoli, una persona de máxima confianza para Luis Petri. Foto: Instagram.

Durante la etapa de Luis Petri como ministro de Defensa, la dirigente acompañó la gestión y diversas fuentes señalan que era parte de la mesa chica en la toma de numerosas decisiones.

griselda petri valeria romoli mendocinos por el futuro Valeria Rómoli se convirtió en la presidenta de la fundación referencia para los petristas. En la foto, junto a Griselda Petri. Foto: Instagram.

Ahora, Rómoli asume un rol que demanda capacidad de conducción y armado, mientras el máximo referente de Mendocinos por el Futuro sueña con la gobernación y continúa su rumbo político en La Libertad Avanza.