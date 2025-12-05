"Luego de dos años de crecimiento sostenido, en los que la Fundación Mendocinos por el Futuro no dejó de sumar voces para representar a miles de ciudadanos de bien que anhelan un cambio real, nos enorgullece anunciar que Valeria Rómoli asumirá la presidencia de nuestra casa a partir de marzo", anunció la entidad vinculada a Luis Petri este jueves.
Valeria Rómoli es la nueva presidenta de la Fundación Mendocinos por el Futuro
Se trata de una referente muy cercana a Luis y Griselda Petri, que los viene acompañando desde hace mucho y participó de la gestión en Defensa
De esta forma, confirmó el nombramiento de una persona de máxima confianza para el actual diputado nacional y su hermana Griselda, quien también es una pieza fundamental en el armado petrista.
"Expresamos también nuestro agradecimiento a la diputada (provincial) electa Griselda Petri, que condujo este espacio con valentía y convicción. Desde la Legislatura, seguirá impulsando las ideas de progreso y desarrollo que nos identifican y que guían nuestro camino", continuó el comunicado.
Una petrista con perfil social
Oriunda de Zona Este -al igual que los Petri- Rómoli se jubiló como directora de escuela, pero también tiene experiencia en política y contactos con el mundo productivo. Fue funcionaria de Mario Abed en Junín y también participó de la gestión educativa en la Provincia.
Durante la etapa de Luis Petri como ministro de Defensa, la dirigente acompañó la gestión y diversas fuentes señalan que era parte de la mesa chica en la toma de numerosas decisiones.
Ahora, Rómoli asume un rol que demanda capacidad de conducción y armado, mientras el máximo referente de Mendocinos por el Futuro sueña con la gobernación y continúa su rumbo político en La Libertad Avanza.