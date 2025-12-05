Caputo retomó la emisión de deuda en dólares con un bono a 2029 y Milei lo festejó

luis caputo (1)

“La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas”, sostuvo el ministro. En un comunicado oficial, Economía destacó que, en un contexto de “fuerte compresión de las tasas de interés” luego del resultado electoral y del desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus fuentes de financiamiento para cubrir vencimientos en dólares sin deteriorar las reservas netas del Banco Central.

Nueva estrategia para refinanciar vencimientos de capital en dólares

El parte añadió que “habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”. También precisó que los fondos obtenidos servirán para cancelar parcialmente los vencimientos de los bonos AL30 y AL29 del 9 de enero de 2026.

Caputo recordó que el bono se emite bajo ley argentina debido a la vigencia de la llamada “Ley Guzmán”, que impide emitir deuda en moneda extranjera bajo legislación internacional sin aprobación del Congreso. Y añadió que el resultado de esta operación permitirá ultimar el acuerdo con bancos que ofrecieron una línea de crédito por entre US$6.000 y US$7.000 millones.

milei X caputo El festejo de Javier Milei en X.

Tras el anuncio, el presidente Javier Milei celebró la medida en redes sociales: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA”.

Fuente: Noticias Argentinas