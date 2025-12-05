Mendoza culminó con éxito la presentación de su potencial geológico en feria minera en Londres

Mendoza en importante feria minera en Londres Una comitiva de Mendoza mantuvo contactos con expertos e inversores en feria minera en Londres.

Durante su exposición, que despertó gran interés por el potencial de la provincia, la ministra subrayó que el Gobierno de Mendoza impulsa una minería sostenible como política de Estado, capaz de atraer inversiones, generar empleo de calidad y diversificar la matriz productiva respetando los estándares ambientales vigentes.

“Han sido jornadas intensas y muy productivas, con reuniones con gobiernos, operadores y representantes de más de 30 países que nos permitieron conocer nuevas prácticas y fortalecer el camino hacia una minería verdaderamente sostenible y con acceso a financiamiento. Mantuvimos encuentros con los principales actores financieros de Londres —la London Stock Exchange y la London Metal Exchange— y seguimos trabajando para posicionar a Mendoza como un hub financiero regional a través de Puente Andino”, remarcó Latorre.

Mendoza consolidó su perfil minero a nivel mundial

“El reconocimiento de Mendoza, tanto por su identidad vitivinícola como por su potencial para desarrollar minería sostenible, demuestra que ambas actividades pueden coexistir, como ocurre en Canadá o Australia. Los resultados han sido muy positivos y consolidan la inserción de Mendoza en el mapa minero global”, agregó.

“El potencial geológico de Mendoza despierta el interés de empresas de primer nivel, que hoy ven a la provincia como un actor relevante en el mapa minero global. Mendoza vuelve a posicionarse internacionalmente gracias a su institucionalidad y a una matriz productiva que integra vino, cobre, industria metalmecánica, turismo y agricultura. En esta feria, todos reconocen lo que estamos construyendo y el interés por invertir es cada vez mayor”, dijo por su parte el director de Minería, Jerónimo Shantal.

“El paso de Impulsa Mendoza por Resourcing Tomorrow permitió abrir nuevas conexiones y fortalecer alianzas existentes. La agenda incluyó reuniones en la London Stock Exchange y la London Metal Exchange para avanzar en sinergias que acerquen capital a la región y para presentar la estrategia con la que Mendoza impulsa el desarrollo minero y el financiamiento andino”, agregó Sebastián Piña, gerente financiero de Impulsa Mendoza.

jimena latorre sebastian piña y ministros Latorre subrayó que mostraron el camino que trazó Mendoza hacia una minería con los estándares internacionales para el cuidado del medio ambiente.

Reuniones con referentes globales del financiamiento y la inteligencia minera

Durante la jornada, la comitiva mendocina mantuvo reuniones bilaterales con actores estratégicos del financiamiento y de la inteligencia minera a nivel internacional. Entre ellos, se destacó el encuentro con Julien Halfon, de BNP Paribas Asset Management, una de las gestoras de activos más importantes del mundo, que administra fondos globales vinculados a infraestructura, energía y economías emergentes.

También hubo una mesa de trabajo con Amyot Choquette, director senior de Inversiones en Ressources Québec, el brazo financiero del Gobierno de Québec especializado en apoyar proyectos industriales y de recursos naturales mediante capital estratégico y financiamiento de largo plazo.

Finalmente, la misión mantuvo una reunión con Patrick Barnes, director de Consultoría en Metales y Minería de Wood Mackenzie, la firma global líder en análisis de mercados, datos y proyecciones para la industria energética y minera, cuyo trabajo guía decisiones de inversión en todo el mundo.

Mendoza toma protagonismo

A lo largo de la semana, la misión oficial sostuvo una intensa agenda de trabajo que confirmó el creciente interés internacional por Mendoza.

Desde el intercambio técnico con el Ministerio de Energía y Minas de Ontario hasta las reuniones con organismos multilaterales, fondos especializados y empresas globales, la provincia presentó su potencial geológico, los avances en su marco institucional y las oportunidades de inversión en cobre y minerales críticos.

En la conferencia de apertura de Resourcing Tomorrow, Latorre expuso sobre cobre y transición energética y destacó hitos como la modernización del Código de Procedimiento Minero, la delimitación del Distrito Minero Occidental de Malargüe y los progresos del proyecto PSJ Cobre Mendocino. Ese día también se inauguró el stand de Mendoza —el único de América Latina— y se realizó la experiencia Mendoza Mines & Wines, que integró la promoción vitivinícola con la difusión del potencial productivo provincial.

La agenda financiera tuvo un capítulo decisivo con reuniones en la London Metal Exchange, donde se trabajó sobre mecanismos para fortalecer la visibilidad de Mendoza en los mercados internacionales y avanzar en el Puente Andino. Posteriormente, la delegación se reunió con Citi, uno de los principales bancos globales, para analizar herramientas de financiamiento verde y oportunidades para vincular proyectos provinciales con capital internacional.

jeronimo shantal jimena latorre sebastian piña

La jornada concluyó con encuentros con BHP, donde se abordaron estándares de inversión, trazabilidad y modelos de asociación público-privada para integrar a Mendoza en cadenas globales de valor.

En conjunto, estas acciones consolidan la estrategia provincial para posicionarse como un hub regional de minerales críticos, fortaleciendo su integración con los mercados internacionales y su papel en la transición energética global. Al mismo tiempo, representan un paso concreto hacia una minería responsable, sostenible y financieramente sólida, capaz de generar empleo genuino, atraer inversiones de largo plazo y aportar al desarrollo equilibrado de la matriz productiva de Mendoza.