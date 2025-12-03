El Senado trató el proyecto minero de San Jorge en plenario de comisiones y quedó listo para votarlo

Qué dicen los proyectos mineros que se votarán en el Senado

Un fondo para afrontar daños ambientales y emergencias

Uno de los proyectos que recibió despacho es el que crea el Fondo de Compensación Ambiental, una herramienta con la que se busca agilizar la respuesta ante posibles daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. El financiamiento provendrá de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes de nuevas DIA, donaciones, créditos y recuperos legales.

El fondo permitirá recomponer sitios afectados por actividades industriales cuando no haya responsables identificados o solventes, ejecutar obras de restauración ecológica y atender contingencias. El proyecto también invita a los municipios y al Departamento General de Irrigación a sumar recursos propios. La reglamentación deberá dictarse dentro de los 180 días posteriores a la promulgación.

mineria senado plenario de comisiones El Senado trató en comisiones 4 proyectos mineros.

Cambios en la ley de regalías mineras

Otra de las iniciativas que se tratarán en el Senado actualiza el esquema provincial de Regalías Mineras, en línea con la Ley Nacional de Inversiones Mineras, que fija un techo de 3% del valor boca mina. La propuesta redefine el cálculo, control y destino de los recursos, con énfasis en trazabilidad, responsabilidad ambiental y transparencia en la cadena productiva.

El proyecto establece que 88% de lo recaudado se volcará a Rentas Generales, con 15% de ese monto orientado al Fondo de Desarrollo Socioambiental para fortalecer controles y monitoreos participativos, además de la Policía Ambiental Minera.

El 12% restante se distribuirá entre los municipios con actividad extractiva que adhieran al régimen, destinado exclusivamente a obras e infraestructura social, productiva y ambiental.

La DIA de PSJ Cobre Mendocino

Entre los proyectos mineros a tratar en la sesión de la semana que viene está la DIA de PSJ Cobre Mendocino, ubicado a 37 km de Uspallata. Se trata del primer proyecto de explotación de cobre a mediana escala en Mendoza.

La media sanción en la Cámara de Diputados se dio sin el apoyo del Partido Justicialista.

senado plenario mineria Tras el aval en comisiones, el Senado tratará en sesión 4 proyectos mineros.

Exploración en 27 proyectos mineros de Malargüe

El cuarto proyecto minero que obtuvo despacho es el de la segunda etapa del Malargüe Distrito Minero Occidental. Se trata de 27 declaraciones de impacto ambiental de proyectos de exploración de cobre.

Los proyectos contemplados son: Cuprum, El Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de Febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia (Arroyo de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma, Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.

Con estas nuevas DIAs, Malargüe alcanzaría 65 proyectos de exploración minera activos.