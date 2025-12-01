Minería en Mendoza: el debate por PSJ Cobre Mendocino llega al Senado con posturas encontradas

audiencia publica psj cobre mendocino uspallata san jorge Esta semana, los legisladores de Mendoza siguen discutiendo la minería en Mendoza.

En diálogo con Radio Nihuil, la jefa de la bancada peronista en el Senado puntualizó: "Hay una tentación de pensar que nosotros nos oponemos. Discutir minería sí o no es anacrónico. Este proyecto podría hacerse subsanando todas las dudas; y hubiera sido un muy buen proyecto (...) Pero no están subsanadas todas las alertas que se emitieron".

Sobre el tratamiento en la cámara alta, que comienza el miércoles en plenario de comisiones, advirtió: "Ante una inversión tan grande, la carga de la prueba debe estar del lado de quien va a hacer esa inversión".

Minería en PSJ Cobre Mendocino, un tema que enfrenta al peronismo con Cambia Mendoza

La senadora justicialista desmintió que su bloque sea "antiminero", al señalar que incluso el propio proyecto San Jorge fue una propuesta peronista en su origen.

Por su parte, la presidenta del bloque Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, lamentó la decisión del peronismo, calificándola de "política partidaria" y prematura. Afirmó que "es una lástima" que las dudas no se hayan planteado y evacuado durante los más de 45 días que el expediente estuvo en la Legislatura, durante los cuales "vinieron todos los funcionarios" y se ofrecieron reuniones y contactos personales.

También al aire de Radio Nihuil, Eisenchlas expresó su "100% de seguridad" en la idoneidad técnica del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino.

Natacha Eisenchlas.jpg Natacha Eisenchlas defendió la minería en Uspallata.

La presidenta del bloque oficialista en el Senado respaldó su confianza en el amplio consenso de más de 20 organizaciones técnicas y académicas -incluyendo Conicet, Iadiza y la Universidad Nacional de Cuyo- que trabajaron en la DIA. Subrayó que la declaración establece "instrucciones de cumplimiento obligatorio", no meras recomendaciones, garantizando que el proyecto "no va a contaminar" ni generará un "quilombo".

Destacó también que, de aprobarse, PSJ Cobre Mendocino generará un "crecimiento exponencial" para la economía provincial sin daño ambiental no subsanado, e incluye un reparto de regalías y fondos de compensación.

Ante la inminente votación de los proyectos mineros, Eisenchlas se mostró optimista y adelantó que se ratificará la DIA de PSJ Cobre Mendocino con "amplio consenso" y que las discusiones actuales parecerán "insustanciales" cuando la mina alcance su madurez.