Minería en Mendoza: el debate por PSJ Cobre Mendocino llega al Senado con posturas encontradas

El proyecto minero PSJ Cobre Mendocino será tratado esta semana al plenario de comisiones del Senado de la Legislatura de Mendoza, como paso previo a la sesión que se proyecta para el martes 9 de diciembre. La presidenta del bloque justicialista, Adriana Cano, confirmó el voto negativo de su espacio, generando un fuerte contrapunto con el oficialismo, que confía en la aprobación y acusa a la oposición de falta de colaboración.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de la minera San Jorge de explotación de cobre en Uspallata, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, sigue generando debate. Ya hubo revuelo cuando los diputados justicialistas no adhirieron, y ahora parece que se viene otro capítulo similar.
Cano explicó que la postura del peronismo se basa en la existencia de "observaciones" en el informe sectorial del Departamento General de Irrigación que, a su juicio, no fueron subsanadas. Además, enfatizó la necesidad de adherirse a los principios preventivo y precautorio establecidos en la legislación nacional y provincial, argumentando que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no puede estar en un "estado condicional".
En diálogo con Radio Nihuil, la jefa de la bancada peronista en el Senado puntualizó: "Hay una tentación de pensar que nosotros nos oponemos. Discutir minería sí o no es anacrónico. Este proyecto podría hacerse subsanando todas las dudas; y hubiera sido un muy buen proyecto (...) Pero no están subsanadas todas las alertas que se emitieron".
Sobre el tratamiento en la cámara alta, que comienza el miércoles en plenario de comisiones, advirtió: "Ante una inversión tan grande, la carga de la prueba debe estar del lado de quien va a hacer esa inversión".
Minería en PSJ Cobre Mendocino, un tema que enfrenta al peronismo con Cambia Mendoza
La senadora justicialista desmintió que su bloque sea "antiminero", al señalar que incluso el propio proyecto San Jorge fue una propuesta peronista en su origen.
Por su parte, la presidenta del bloque Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, lamentó la decisión del peronismo, calificándola de "política partidaria" y prematura. Afirmó que "es una lástima" que las dudas no se hayan planteado y evacuado durante los más de 45 días que el expediente estuvo en la Legislatura, durante los cuales "vinieron todos los funcionarios" y se ofrecieron reuniones y contactos personales.
También al aire de Radio Nihuil, Eisenchlas expresó su "100% de seguridad" en la idoneidad técnica del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino.
La presidenta del bloque oficialista en el Senado respaldó su confianza en el amplio consenso de más de 20 organizaciones técnicas y académicas -incluyendo Conicet, Iadiza y la Universidad Nacional de Cuyo- que trabajaron en la DIA. Subrayó que la declaración establece "instrucciones de cumplimiento obligatorio", no meras recomendaciones, garantizando que el proyecto "no va a contaminar" ni generará un "quilombo".
Destacó también que, de aprobarse, PSJ Cobre Mendocino generará un "crecimiento exponencial" para la economía provincial sin daño ambiental no subsanado, e incluye un reparto de regalías y fondos de compensación.
Ante la inminente votación de los proyectos mineros, Eisenchlas se mostró optimista y adelantó que se ratificará la DIA de PSJ Cobre Mendocino con "amplio consenso" y que las discusiones actuales parecerán "insustanciales" cuando la mina alcance su madurez.