El perfil exportador de la provincia de Mendoza se mantiene estable, pero no es suficiente

Respecto de la industria vitivinícola, señaló que la baja en el consumo no es un fenómeno exclusivo del vino, sino que alcanza a distintas bebidas y alimentos tanto en Argentina como en otros mercados. Por otro lado, el fenómeno no solo se produce en la Argentina, el consumo mundial de vino cayó a 208 millones de hectolitros en 2025, una baja del 2,7% interanual, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), consolidando una tendencia descendente sostenida desde 2018.

Mendoza (1) El Malbec sigue siendo el embajador de Mendoza, aunque el sector advierte que la caída del consumo global obliga a buscar nuevos horizontes

China, entre la oportunidad y la amenaza

Las exportaciones se vieron afectadas en los últimos años por factores internacionales como la pandemia, los conflictos bélicos y los problemas logísticos globales, que encarecieron los costos de transporte y generaron dificultades en el comercio exterior. A esto se le suma el avance de China.

Según explicó, el gigante asiático representa un mercado de enorme potencial para los productos mendocinos, pero también una competencia difícil de enfrentar en determinados sectores. Como ejemplo, mencionó la situación del ajo mendocino, afectado por la apertura del mercado brasileño a la producción china.

"China tiene una capacidad productiva extraordinaria y mecanismos que le permiten competir con precios muy bajos. Como mercado es una oportunidad enorme, pero como competidor hay que tener mucho cuidado", advirtió.

Asimismo, señaló que: “Ellos tienen lo que nosotros no tenemos: objetivos claros y la meta de convertirse en la primera potencia mundial. Para eso utilizan el peso de su mercado interno, con más de mil millones de habitantes, y la fortaleza de una economía que combina elementos de planificación estatal con dinámicas de mercado”.

Mendoza Bajo presión: el ajo mendocino, pilar de la agroindustria local, enfrenta una competencia desigual frente al avance de los precios de China en Brasil

Nuevos mercados y productos con valor agregado

El dirigente destacó que Mendoza ha logrado consolidar exportaciones hacia destinos como Estados Unidos, Canadá, México, Europa y distintos países de América Latina. Además, resaltó la calidad de la producción provincial, especialmente en alimentos y bebidas, y recordó que Mendoza cuenta con productos reconocidos internacionalmente por sus certificaciones de origen y calidad.

Para el presidente de la Cámara de Exportadores de Cuyo, el desafío de los próximos años será lograr que sectores como la minería y la energía ganen participación en las ventas al exterior sin perder la fortaleza construida durante décadas por la agroindustria mendocina.

"La agroindustria tiene que seguir siendo el núcleo duro de las exportaciones. Lo que debemos hacer es sumar nuevas actividades para que Mendoza exporte más y genere más desarrollo", concluyó.

Consideró que uno de los principales problemas que enfrenta Mendoza para crecer en los mercados internacionales es la falta de competitividad. Señaló que la inflación, la presión impositiva y las dificultades logísticas siguen siendo obstáculos importantes para el desarrollo exportador. Sumado a esto, sigue presente el mito de que exportar es difícil y solo para grande empresas.