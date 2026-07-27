A qué hora de la mañana hay que sacar las plantas de interior al sol

Lo que sucede es que todo aquel que tiene plantas de interior dentro de la casa, en algún momento del día las saca afuera para que le dé el sol, aunque no todos saben a qué hora del día es conveniente hacerlo.
En esta época de invierno en Argentina, el sol puede ser tan peligroso para las plantas como en primavera y verano, por lo que hay que tener mucho cuidado al momento de trasladarla afuera de la casa.
El sol directo de determinada hora del día las puede dañar. Es por eso que, para no tener que moverlas de nuevo al interior de la casa con severos daños, es recomendable conocer a ciencia cierta a qué hora del día conviene sacar las plantas afuera para que tomen aire y se nutren de los rayos del sol, sin que esté les haga daño.
Plantas de interior al sol: qué hora del día se recomienda exponerlas afuera de la casa
Si viene el sol de invierno no es tan potente como el de la primavera y verano, hay muchas plantas de interior que son sensibles y luego tardan en recuperarse si este las daña.
Este es el mejor horario para sacar las plantas afuera de la casa, si es nesacerio y que tomen sol:
- El horario ideal para sacar las plantas al sol es entre las 7:00 y 9:00 am. En este horario el sol es suave y no quema las hojas.
- Lo ideal es retirarlas a la sombra luego de las 11.00 a.m si el sol es muy fuerte o si son plantas de sombra parcial.
- El principal beneficio de sacar las plantas del interior al sol bien temprano en la mañana, es que ayuda a secar el rocío de la noche y previene la formación de hongos.
En pocas palabras
- Horario ideal: Exponer las plantas de interior al sol entre las 7:00 y 9:00 AM para un cuidado óptimo.
- Protección solar: Retirar las plantas a la sombra después de las 11:00 AM si el sol es intenso o son especies de sombra parcial.
- Beneficio adicional: Exponerlas temprano ayuda a secar el rocío nocturno, previniendo la formación de hongos.