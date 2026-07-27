A qué hora de la mañana hay que sacar las plantas de interior al sol

El sol directo de determinada hora del día las puede dañar. Es por eso que, para no tener que moverlas de nuevo al interior de la casa con severos daños, es recomendable conocer a ciencia cierta a qué hora del día conviene sacar las plantas afuera para que tomen aire y se nutren de los rayos del sol, sin que esté les haga daño.

Plantas de interior al sol: qué hora del día se recomienda exponerlas afuera de la casa

Si viene el sol de invierno no es tan potente como el de la primavera y verano, hay muchas plantas de interior que son sensibles y luego tardan en recuperarse si este las daña.

Este es el mejor horario para sacar las plantas afuera de la casa, si es nesacerio y que tomen sol: