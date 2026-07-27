Cómo hacer un barrilete para los niños: mi papá me enseñó a fabricarlo con caña y papel

Los niños de antes se pasaban horas volando los barriletes, cometas o volantines (de esas maneras se los llama). Pero hoy en día se ven pocos niños remontándolos, sin saber que están ante una forma muy entretenida de pasarla bien lejos de las pantallas.

Su fabricación artesanal con caña y papel es un desafío fácil de realizar y la satisfacción de hacerlo volar cuando las ráfagas de viento aparecen, no tienen comparación con nada.