Cómo hacer un barrilete para los niños: mi papá me enseñó a fabricarlo con caña y papel

En una época donde los niños están sumergidos en los dispositivos electrónicos y muchas veces no saben divertirse con otra cosa, es una gran idea fabricar un barrilete y poder disfrutar de una fascinante actividad al aire libre. Mi papá me lo enseñó a hacer y el paso a paso es bastante sencillo.
Los niños de antes se pasaban horas volando los barriletes, cometas o volantines (de esas maneras se los llama). Pero hoy en día se ven pocos niños remontándolos, sin saber que están ante una forma muy entretenida de pasarla bien lejos de las pantallas.
Su fabricación artesanal con caña y papel es un desafío fácil de realizar y la satisfacción de hacerlo volar cuando las ráfagas de viento aparecen, no tienen comparación con nada.
Niños con barrilete: cómo fabricar uno en casa
Estos son los materiales necesarios para comenzar con el paso a paso:
- 2 cañas secas y finas (también se pueden utilizar varillas de madera, pero estas tienen que ser muy livianas).
- Una más larga (60 cm) para el eje vertical y otra más corta (40 cm) para el eje horizontal.
- Papel de seda (papel barrilete) o papel de diario.
- Hilo choricero o hilo para barrilete.
- Plasticola.
- Tijera.
- Retazos de tela o tiras de papel para la cola.
Cómo hacer un barrilete para los niños
- Lo primero que se hace es armar la estructura con forma cruz con las cañas o maderas livianas.
- Coloca la caña corta cruzada sobre la caña larga, formando un rombo imaginario.
- Atar bien en el centro con el hilo, cruzándolo en diagonal hacia ambos lados para que quede bien firme.
- Con un cuchillo realizar una pequeña muesca en los 4 extremos de las cañas.
- Pasar un hilo por todo el contorno exterior, encajándolo en las muescas de las puntas, para unir los 4 extremos y formar el marco del diamante. Tensar bien el hilo y atar firme.
- Apoyar la estructura de caña e hilo sobre la hoja de papel de seda.
- Cortar el papel dejando un margen de 2 a 3 cm por fuera del contorno del hilo.
- Poner plasticola en la solapa de papel que sobresale, doblar hacia adentro cubriendo el hilo y pegar firmemente.
- Cortar un trozo de hilo que sea un poco más largo que la caña vertical.
- Atar en el extremo superior y en el extremo inferior de la caña vertical.
- Atar otro hilo en la intersección central donde se cruzan las dos cañas.
- Juntar los tres hilos en el frente del barrilete y atar entre sí formando una especie de pirámide. El punto de unión debe quedar ligeramente hacia la parte superior del barrilete. Ahí es donde se ata el rollo principal de hilo para remontarlo.
- Cortar una tira larga de hilo (de al menos 2 a 3 metros).
- Atar algunos retazos de tela a lo largo del hilo, separados por unos 10 o 15 cm.
- Atar la cola en la punta inferior de la caña vertical.
- Listo, el barrilete ya está listo para volar.
En pocas palabras
- Fabricación artesanal: Aprende a construir un barrilete casero con caña y papel, una actividad ideal para alejar a los niños de las pantallas.
- Materiales sencillos: Solo necesitas cañas, papel de seda o diario, hilo, plasticola, tijera y retazos para la cola.
- Paso a paso detallado: Sigue las instrucciones para armar la estructura, pegar el papel, crear el sistema de vuelo y añadir la cola.
Resumen generado por Thinkindot AI