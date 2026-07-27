Hace 40 años estos peces fueron liberados del acuario y hoy arrasa con tres regiones de América

En un ambiente cálido, con abundante alimento y sin depredadores naturales estos peces comenzaron a multiplicarse. Las hembras pueden producir hasta dos millones de huevos al año, mientras que las corrientes marinas dispersan las larvas a grandes distancias. El estómago de este pez puede expandirse considerablemente, lo que le permite consumir presas de gran tamaño en relación con su cuerpo.

El cambio climático favorece su expansión

La disminución de peces nativos también repercute en actividades como la pesca y el turismo, que dependen de arrecifes saludables y con una gran diversidad de especies.

El aumento de la temperatura de los océanos ha contribuido a que el pez león amplíe su área de distribución. En 2026 ya se registran poblaciones estables que alcanzan Cape Cod, en el estado de Massachusetts, mientras que hacia el sur la especie ha colonizado gran parte de la costa atlántica de Brasil.

Además, el fenómeno también se ha extendido al mar Mediterráneo, donde el pez león ingresó desde el mar Rojo a través del Canal de Suez y continúa expandiéndose, convirtiéndose en un nuevo desafío para los ecosistemas marinos de la región.