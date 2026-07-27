Hace 40 años estos peces fueron liberados del acuario y hoy arrasa con tres regiones de América

El equilibrio de los ecosistemas puede alterarse con facilidad. En ocasiones, basta con que unos peces sean introducidos fuera de su hábitat natural para desencadenar cambios que afectan a toda la biodiversidad.
El caso del pez león es uno de los ejemplos más representativos de cómo la acción humana y, más recientemente, el cambio climático pueden favorecer la expansión de una especie invasora.
Los peces que llegaron como mascota exótica y hoy amenaza los arrecifes del Caribe
Durante la década de 1980, el pez león, una especie originaria del Pacífico Sur y del océano Índico, fue introducido en las costas de Florida después de que propietarios de acuarios lo liberaran en el mar cuando creció demasiado y comenzó a devorar otros peces. Desde entonces, su expansión fue imparable. Hoy amenaza los arrecifes de coral al alimentarse de especies nativas.
En un ambiente cálido, con abundante alimento y sin depredadores naturales estos peces comenzaron a multiplicarse. Las hembras pueden producir hasta dos millones de huevos al año, mientras que las corrientes marinas dispersan las larvas a grandes distancias. El estómago de este pez puede expandirse considerablemente, lo que le permite consumir presas de gran tamaño en relación con su cuerpo.
El cambio climático favorece su expansión
La disminución de peces nativos también repercute en actividades como la pesca y el turismo, que dependen de arrecifes saludables y con una gran diversidad de especies.
El aumento de la temperatura de los océanos ha contribuido a que el pez león amplíe su área de distribución. En 2026 ya se registran poblaciones estables que alcanzan Cape Cod, en el estado de Massachusetts, mientras que hacia el sur la especie ha colonizado gran parte de la costa atlántica de Brasil.
Además, el fenómeno también se ha extendido al mar Mediterráneo, donde el pez león ingresó desde el mar Rojo a través del Canal de Suez y continúa expandiéndose, convirtiéndose en un nuevo desafío para los ecosistemas marinos de la región.
En pocas palabras
- Pez león: Introducido como mascota exótica, hoy amenaza los ecosistemas marinos de tres regiones de América.
- Expansión acelerada: Favorecido por el cambio climático y la falta de depredadores, se multiplica y devora especies nativas.
- Impacto económico y ecológico: La disminución de peces nativos afecta la pesca, el turismo y la biodiversidad de los arrecifes.