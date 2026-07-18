Argentina logró criar en masa un pez más caro que el salmón y busca convertirlo en un nuevo negocio millonario

Una de las claves fue cambiar la forma de producir el alimento de las crías. En lugar de depender de métodos que eran inestables, utilizaron biorreactores, equipos que permiten generar microalgas de manera más constante. Esto ayudó a que más larvas sobrevivieran y permitió obtener una gran cantidad de peces jóvenes sanos.

¿Por qué es importante este pez?

El pez limón es una especie muy buscada en el mundo porque crece rápido y tiene un alto valor comercial. Es utilizado en restaurantes de alta gama y puede alcanzar un tamaño apto para la venta en aproximadamente un año, lo que lo convierte en una alternativa atractiva dentro de la acuicultura.

Con este avance, Argentina da un primer paso para crear una nueva industria de producción de peces premium. El objetivo ahora es lograr criarlos completamente en el país, desde que nacen hasta que llegan al mercado, y convertirlos en un nuevo producto de exportación.

Tras el éxito de la larvicultura, comienza ahora la fase de engorde en sistemas de recirculación (RAS) especialmente diseñados por el programa. Esta etapa no solo servirá para obtener los primeros ejemplares de talla comercial producidos bajo este protocolo, sino también para validar el uso de alimento extrusado de desarrollo nacional.