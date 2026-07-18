Nunca tires agua caliente en el parabrisas del auto para descongelarlo: ¿cuál es la forma segura de hacerlo?

Colocar agua hirviendo al parabrisas con hielo seguramente va a producir un choque térmico muy brusco por las diferencias de temperatura, lo cual va a desencadenar un golpe térmico. Todo este proceso puede dejar como resultado un parabrisas roto o quebrado. Es lo mismo que pasa cuando en la cocina pones un vaso caliente sobre una superficie fría.

Nunca coloques agua caliente en el parabrisas.

Tampoco deberías colocar la calefacción del auto muy fuerte para que se derrita el hielo. Aunque es menos brusco, este error puede generar un golpe térmico similar y dañar el parabrisas.

Paso a paso: cómo descongelar el parabrisas del auto de manera segura

Para limpiar el hielo del parabrisas se puede comprar un rasador de hielo, que es una especie de espátula que se usa para recoger el hielo sin dañar ninguna parte del auto.

También se puede realizar un truco con un poco de alcohol etílico y agua. Rociar un poco de esta mezcla sobre el parabrisas ablandara el hielo pegado.

Limpia el parabrisas con frecuencia para evitar que la mugre se junte.

Existen también algunos sprays descongelantes específicos que remueven el hielo del parabrisas y las partes del auto rápidamente y sin romper nada. Se compran en tiendas específicas de productos para el auto o ferreterías.

Un consejo extra para tener el parabrisas siempre limpio: lleva siempre en el auto un limpiador de vidrios, servilletas de papel para secar y un limpia cristales natural o industrial.