El parabrisas de un auto es una de las piezas más importantes en cuanto a visibilidad y protección del vehículo. Los parabrisas deberían estar siempre limpios por fuera y por dentro, aunque cueste mantenerlos impecables en temporada de fríos extremos o lluvia. En el invierno, además de la suciedad, se suma un problema extra en la limpieza del auto: el hielo en el parabrisas generado por las bajas temperaturas y la humedad.
Nunca tires agua caliente en el parabrisas del auto para descongelarlo: ¿cuál es la forma segura de hacerlo?
En invierno, el parabrisas del auto se llena de hielo o escarcha, sobre todo cuando lo dejamos afuera. Para descongelarlo se pueden usar algunos trucos
Uno de los errores más comunes que cometemos al querer descongelar el parabrisas del auto es colocar agua caliente o hirviendo sobre el cristal para que el hielo se derrita. Esto es peligroso y no recomendado por varias razones.
¿Por qué no se tiene que descongelar el parabrisas con agua caliente?
Con la llegada del invierno, es muy normal encontrarnos con una capa de hielo en el parabrisas del auto cuando salimos de casa. En el apuro de tener que usar el auto para ir al trabajo o llevar a los chicos a la escuela, puede que se nos ocurra ponerle un chorro de agua hirviendo al cristal para acelerar el derretido.
Colocar agua hirviendo al parabrisas con hielo seguramente va a producir un choque térmico muy brusco por las diferencias de temperatura, lo cual va a desencadenar un golpe térmico. Todo este proceso puede dejar como resultado un parabrisas roto o quebrado. Es lo mismo que pasa cuando en la cocina pones un vaso caliente sobre una superficie fría.
Tampoco deberías colocar la calefacción del auto muy fuerte para que se derrita el hielo. Aunque es menos brusco, este error puede generar un golpe térmico similar y dañar el parabrisas.
Paso a paso: cómo descongelar el parabrisas del auto de manera segura
Para limpiar el hielo del parabrisas se puede comprar un rasador de hielo, que es una especie de espátula que se usa para recoger el hielo sin dañar ninguna parte del auto.
También se puede realizar un truco con un poco de alcohol etílico y agua. Rociar un poco de esta mezcla sobre el parabrisas ablandara el hielo pegado.
Existen también algunos sprays descongelantes específicos que remueven el hielo del parabrisas y las partes del auto rápidamente y sin romper nada. Se compran en tiendas específicas de productos para el auto o ferreterías.
Un consejo extra para tener el parabrisas siempre limpio: lleva siempre en el auto un limpiador de vidrios, servilletas de papel para secar y un limpia cristales natural o industrial.