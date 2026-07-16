Cómo decorar paredes sin pintar: la tendencia rápida y elegante que arrasa en 2026

En cuestión de minutos, esta tendencia permite intervenir solo una pared o rincón para cambiar por completo la energía de una habitación.

A través de esta tendencia, puedes tener una gran libertad creativa.

La gran ventaja que explica su éxito masivo en este 2026 radica en la libertad creativa. Al venir recortados pieza por pieza, el usuario es quien decide dónde y cómo colocarlos, adaptando el patrón al tamaño y la disposición de sus muebles.

La mayoría de estos modelos de alta calidad se pueden retirar con facilidad sin dejar residuos gomosos ni arruinar la pintura de base. De esta manera, podés personalizar tu casa a tu gusto, en cuestión de pocos minutos.

Puntos clave a tener en cuenta