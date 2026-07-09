Dile adiós a las islas de cocina: la tendencia en decoración que gana terreno en departamentos pequeños

Las islas de la cocina tienen los días contados.

Frente a esta situación, los especialistas en decoración apuestan por soluciones más flexibles que permitan adaptar los espacios según las necesidades del día a día. La tendencia busca crear cocinas funcionales, pero también ambientes más livianos, abiertos y fáciles de reorganizar cuando sea necesario.

Una de las propuestas que más fuerza está cobrando consiste en reemplazar la clásica isla por una mesa de estilo rústico. Este tipo de mobiliario recupera el espíritu de las cocinas tradicionales europeas, donde una gran mesa central era el verdadero corazón del hogar.

Las mesas rústicas ocupan un lugar central en cocinas de departamentos pequeños. Foto: Pinterest

La principal ventaja de esta alternativa es su versatilidad. A diferencia de una isla de cocina fija, la mesa puede desplazarse si se necesita más espacio, cambiar de ubicación o incluso utilizarse para diferentes actividades. Además de servir para preparar alimentos, también funciona como comedor diario, escritorio improvisado o lugar de reunión familiar.

Otro beneficio importante es que este tipo de muebles suele adaptarse con mayor facilidad a distintos estilos decorativos. Ya sea en ambientes modernos, industriales, nórdicos o clásicos, una mesa central puede integrarse sin perder funcionalidad. Por ende, se trata de una tendencia en decoración que seguramente quedará a la perfección en tu departamento.