Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 9 de julio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
A partir de las 7:00 un corte de agua deja sin servicio una importante localidad
ABSA informó un corte de agua para este miércoles por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Un corte de agua afectará el servicio este jueves
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizan tareas sobre la red de agua en la salida del tanque de la sucursal en Maipú. Para la ejecución de los trabajos, deberá afectarse de manera total el suministro en toda la localidad, desde las 7 de la mañana hasta el fin de la intervención.
Por esta razón se solicita a las personas usuarias, realizar las reservas de agua al alcance para cuando se produzca el corte y durante ese lapso, cuidar las mismas limitando su uso sólo a consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del suministro.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.