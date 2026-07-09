A partir de las 7:00 un corte de agua deja sin servicio una importante localidad

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Un corte de agua afectará el servicio este jueves

Maipú: este jueves hay trabajos programados en la red de agua.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizan tareas sobre la red de agua en la salida del tanque de la sucursal en Maipú. Para la ejecución de los trabajos, deberá afectarse de manera total el suministro en toda la localidad, desde las 7 de la mañana hasta el fin de la intervención.