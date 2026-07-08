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Celebración patria

Cornejo se suma al grupo de gobernadores que asiste al acto que presidirá Milei en Tucumán

La conmemoración del 9 de julio será el contexto donde el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, abra un nuevo canal de diálogo con los gobernadores

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Alfredo Cornejo estará presente en los actos oficiales del 9 de Julio que presidirá Javier Milei en Tucumán. 

Alfredo Cornejo estará presente en los actos oficiales del 9 de Julio que presidirá Javier Milei en Tucumán. 

Foto: Archivo Diario UNO

El presidente Javier Milei encabezará este jueves a la medianoche los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán, en una jornada que reunirá a funcionarios nacionales y gobernadores de distintas provincias. Entre los asistentes estará el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, quien participará de las actividades junto al resto de la comitiva oficial.

Más allá del valor institucional de la fecha patria, la convocatoria también aparece como una oportunidad para retomar el diálogo entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales, una relación que en los últimos meses atravesó momentos de tensión y se volvió más compleja a raíz de la polémica que envolvió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Santilli quiere recomponer el diálogo con los gobernadores

El encuentro en Tucumán se producirá en un contexto en el que la Casa Rosada busca recuperar el diálogo político con las provincias. La relación con los gobernadores se fue desgastando en el último tiempo y ahora el Ejecutivo intenta reconstruir esos puentes.

En ese escenario, Diego Santilli asumió la tarea de mantener conversaciones con los mandatarios provinciales con el objetivo de avanzar en acuerdos con el gobierno.

Uno de los objetivos del nuevo cargo de Diego Santilli es acercar posiciones con los gobernadores afines al gobierno, como Alfredo Cornejo.

Uno de los objetivos del nuevo cargo de Diego Santilli es acercar posiciones con los gobernadores afines al gobierno, como Alfredo Cornejo.

Esta es una de las tareas que le fueron encomendadas al nuevo jefe de Gabinete, quien tiene como una de sus grandes fortalezas ser dialoguista e intentar acercar posiciones. Esto luego de que el escándalo que impulsó la salida de Adorni interrumpiera, no solo el diálogo con los gobernadores, sino también la agenda legislativa.

Los principales actos que encabezará Milei

La agenda oficial comenzará con distintas actividades conmemorativas, aunque la principal presencia de Milei será durante la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica de Tucumán, donde participará del homenaje a la Independencia argentina.

Las actividades continuarán este jueves con el tradicional chocolate patrio, el izamiento de la Bandera Nacional, el Tedeum en la Catedral y el desfile cívico-militar, que marcará el cierre de la celebración oficial por un nuevo aniversario del 9 de Julio.

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