El presidente Javier Milei encabezará este jueves a la medianoche los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán, en una jornada que reunirá a funcionarios nacionales y gobernadores de distintas provincias. Entre los asistentes estará el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, quien participará de las actividades junto al resto de la comitiva oficial.
Cornejo se suma al grupo de gobernadores que asiste al acto que presidirá Milei en Tucumán
La conmemoración del 9 de julio será el contexto donde el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, abra un nuevo canal de diálogo con los gobernadores
Más allá del valor institucional de la fecha patria, la convocatoria también aparece como una oportunidad para retomar el diálogo entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales, una relación que en los últimos meses atravesó momentos de tensión y se volvió más compleja a raíz de la polémica que envolvió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Santilli quiere recomponer el diálogo con los gobernadores
El encuentro en Tucumán se producirá en un contexto en el que la Casa Rosada busca recuperar el diálogo político con las provincias. La relación con los gobernadores se fue desgastando en el último tiempo y ahora el Ejecutivo intenta reconstruir esos puentes.
En ese escenario, Diego Santilli asumió la tarea de mantener conversaciones con los mandatarios provinciales con el objetivo de avanzar en acuerdos con el gobierno.
Esta es una de las tareas que le fueron encomendadas al nuevo jefe de Gabinete, quien tiene como una de sus grandes fortalezas ser dialoguista e intentar acercar posiciones. Esto luego de que el escándalo que impulsó la salida de Adorni interrumpiera, no solo el diálogo con los gobernadores, sino también la agenda legislativa.
Los principales actos que encabezará Milei
La agenda oficial comenzará con distintas actividades conmemorativas, aunque la principal presencia de Milei será durante la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica de Tucumán, donde participará del homenaje a la Independencia argentina.
Las actividades continuarán este jueves con el tradicional chocolate patrio, el izamiento de la Bandera Nacional, el Tedeum en la Catedral y el desfile cívico-militar, que marcará el cierre de la celebración oficial por un nuevo aniversario del 9 de Julio.