Cornejo se suma al grupo de gobernadores que asiste al acto que presidirá Milei en Tucumán

En ese escenario, Diego Santilli asumió la tarea de mantener conversaciones con los mandatarios provinciales con el objetivo de avanzar en acuerdos con el gobierno.

Uno de los objetivos del nuevo cargo de Diego Santilli es acercar posiciones con los gobernadores afines al gobierno, como Alfredo Cornejo. Foto: X de Alfredo Cornejo

Esta es una de las tareas que le fueron encomendadas al nuevo jefe de Gabinete, quien tiene como una de sus grandes fortalezas ser dialoguista e intentar acercar posiciones. Esto luego de que el escándalo que impulsó la salida de Adorni interrumpiera, no solo el diálogo con los gobernadores, sino también la agenda legislativa.

Los principales actos que encabezará Milei

La agenda oficial comenzará con distintas actividades conmemorativas, aunque la principal presencia de Milei será durante la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica de Tucumán, donde participará del homenaje a la Independencia argentina.

Las actividades continuarán este jueves con el tradicional chocolate patrio, el izamiento de la Bandera Nacional, el Tedeum en la Catedral y el desfile cívico-militar, que marcará el cierre de la celebración oficial por un nuevo aniversario del 9 de Julio.