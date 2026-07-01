Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 1 de julio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Este miércoles habrá un corte de agua sin fecha de finalización en importantes zonas bonaerenses
ABSA informó un corte de agua para este miércoles por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua deja sin servicio algunas localidades de Buenos Aires
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realiza la reparación de una cañería de impulsión de la red de agua en la calle Libertad, entre Alsina y San Martín, en Marcos Paz. Como consecuencia de estos trabajos, se afectará con falta de agua el casco céntrico de la localidad y sus alrededores; mientras que se registrará baja presión en los barrios Gándara, Sánchez, Killys y La Paz.
Además, hay intervenciones en la red de agua en calle 25 de Mayo en su intersección con las calles Thompson y Darregueira, en Bahía Blanca. Las tareas, que forman parte de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, afectarán el suministro en el cuadrante de las calles Brown, Montevideo, Chile y Undiano.
El servicio se reestablecerá paulatinamente a medida que los arreglos en la red terminen.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.