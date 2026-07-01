Este miércoles habrá un corte de agua sin fecha de finalización en importantes zonas bonaerenses

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Corte de agua deja sin servicio algunas localidades de Buenos Aires

Hoy hay cortes de agua en Bahía Blanca y Marcos Paz.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realiza la reparación de una cañería de impulsión de la red de agua en la calle Libertad, entre Alsina y San Martín, en Marcos Paz. Como consecuencia de estos trabajos, se afectará con falta de agua el casco céntrico de la localidad y sus alrededores; mientras que se registrará baja presión en los barrios Gándara, Sánchez, Killys y La Paz.