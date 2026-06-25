Atención: desde esta noche un corte de agua afecta el funcionamiento normal del servicio

Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes. Es por eso que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 h del jueves 25/06 hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown. El servicio se normalizará progresivamente.

Qué hacer ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado y el almacenamiento del agua

Una intervención programada para optimizar el sistema podría afectar temporalmente el suministro de agua en algunas zonas del AMBA.

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Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.