Un corte de agua por mantenimiento afecta el servicio desde hoy hasta el jueves

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Corte de agua: qué zonas se verán afectadas este martes

Desde este martes 11 y hasta el jueves 13 se realizarán tareas de reacondicionamiento en el acueducto de 820 milímetros ubicado sobre la calle Brandsen-Undiano.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas de reacondicionamiento en el Acueducto de 820 milímetros ubicado sobre la calle Brandsen-Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC).