Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) anunció un corte de agua para este martes 11 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Un corte de agua por mantenimiento afecta el servicio desde hoy hasta el jueves
ABSA informó sobre un posible corte de agua por arreglos en la red. Se verá afectado el servicio desde este martes en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: qué zonas se verán afectadas este martes
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas de reacondicionamiento en el Acueducto de 820 milímetros ubicado sobre la calle Brandsen-Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC).
Los trabajos contemplan la limpieza del conducto y la posterior colocación de la vaina, en el tramo comprendido sobre la calle Brandsen entre Soler y Brown. Estas tareas requerirán de maniobras en la red por un tiempo prolongado y afectarán el suministro de agua en el centro y macrocentro, y en los barrios Pedro Pico, Pacífico, Universitario y Kilómetro 5.
Además, hoy se desarrollará otro frente de trabajo de recambio de cañerías en la intersección de Almafuerte y Moreno. Estas tareas generarán una afectación del servicio en el sector delimitado por las calles Juana Molina, Sixto Laspiur, Colón y Castelli.
Qué hacer ante la falta de agua
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anuncia interrupciones en el servicio desde hoy hasta el jueves en varias zonas de Buenos Aires.
- Motivo: las obras de mantenimiento buscan asegurar el óptimo rendimiento de la red hídrica y la rehabilitación de acueductos.
- Recomendaciones: se aconseja almacenar agua y priorizar su uso para consumo e higiene básica.