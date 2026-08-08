Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) anunció un corte de agua para este sábado 8 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: desde este sábado se verá afectado el suministro en algunas zonas
ABSA informó sobre un posible corte de agua por arreglos en la red. Se verá afectado el servicio a lo largo de este sábado en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: desde este sábado se verá afectado el suministro en algunas zonas
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas en el marco de la obra de recambio de cañería que lleva adelante DIPAC en Dolores.
Los trabajos se llevarán adelante en las intersecciones de las calles Buenos Aires y Callao, y Buenos Aires y Ramos Mejía. Para su ejecución será necesario afectar de manera total el suministro en toda la localidad entre las 4:00 y las 11:00 y se dispondrá de un camión cisterna para la asistencia prioritaria de instituciones de salud.
El servicio se restablecerá a medida que los trabajos terminen.
Qué hacer ante la falta de agua
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA realizará arreglos en la red, afectando el servicio este sábado en algunas zonas de Buenos Aires.
- Localidad afectada: el suministro se verá interrumpido totalmente en Dolores entre las 4:00 y las 11:00 por recambio de cañería.
- Recomendaciones: se aconseja almacenar agua y usarla de forma responsable, con un camión cisterna para asistencia prioritaria a salud.