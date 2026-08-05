Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) anunció un corte de agua para este miércoles 5 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua por arreglo en cañerías deja sin suministro una importante zona
ABSA informó sobre un posible corte de agua por arreglos en la red. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: a dónde es y hasta qué hora
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevarán a cabo trabajos en el marco de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.
Las tareas se ejecutarán sobre Juan Molina en su intersección con Tucumán y Castelli, afectando el suministro de agua en el cuadrante delimitado por Charlone, Paraguay, Vieytes y Sixto Laspiur por tiempo indeterminado hasta que los trabajos terminen.
Por lo expuesto, se pide que las personas usuarias tengan en cuenta realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y, durante ese período, cuidarlas y solo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.
Qué hacer ante un corte de agua
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA realizará trabajos de mantenimiento en Bahía Blanca el miércoles 5 de agosto de 2026, afectando el suministro.
- Zona afectada: El cuadrante delimitado por Charlone, Paraguay, Vieytes y Sixto Laspiur es el área principal impactada.
- Recomendaciones: Se sugiere a los usuarios racionar el uso del agua y priorizar consumo e higiene personal hasta la normalización del servicio.