Nuevo corte de agua por arreglo en cañerías deja sin suministro una importante zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Corte de agua: a dónde es y hasta qué hora

Bahía Blanca: trabajos programados en el marco de los recambios de cañerías de agua.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevarán a cabo trabajos en el marco de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.