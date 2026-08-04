Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) anunció un corte de agua para este martes 4 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Un corte de agua por tiempo indefinido afecta al menos cuatro localidades bonaerenses
ABSA informó un corte de agua para este martes por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
¿A dónde es el corte de agua este martes?
Primero se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca. Los trabajos se prevén en calle Donado en su intersección con las calles Santa Fe y Thompson. Durante las tareas deberá interrumpirse el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Chile, Avenida Colón y Berutti. Las maniobras también provocarán baja presión en los barrios Pedro Pico, Kilómetro 5, Pacífico y en el centro.
Además, hay trabajos de reparación en la salida del tanque de San Vicente cuya intervención provocará falta de agua general durante la mañana. Se prevén arreglos sobre la red de agua en la intersección de Casares y Fren, en San Fernando. La intervención generará baja presión en todo el Barrio 1000 Viviendas.
Por último, se harán trabajos sobre la red de agua, en la intersección de Sarmiento y Quintana, en Ensenada. Esta intervención podría generar baja presión en el cuadrante delimitado por Sarmiento a Camino Rivadavia y de Quintana a Pacheco.
Qué hacer ante un corte de agua
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA informa cortes programados para este martes en varias zonas de la provincia de Buenos Aires.
- Zonas afectadas: Se harán trabajos de empalme y reparación en Bahía Blanca, San Vicente, San Fernando y Ensenada, provocando baja presión o interrupción del servicio.
- Recomendaciones: Se aconseja almacenar agua y usarla de forma racional ante las interrupciones del suministro.