Un corte de agua por tiempo indefinido afecta al menos cuatro localidades bonaerenses

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

¿A dónde es el corte de agua este martes?

Este martes hay cortes de agua en: Bahía Blanca, San Vicente, San Fernando y Ensenada.

Primero se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca. Los trabajos se prevén en calle Donado en su intersección con las calles Santa Fe y Thompson. Durante las tareas deberá interrumpirse el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Chile, Avenida Colón y Berutti. Las maniobras también provocarán baja presión en los barrios Pedro Pico, Kilómetro 5, Pacífico y en el centro.