Aguas Mendocinas (AYSAM) anunció un corte de agua para este sábado 1 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Mendoza como parte de un mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Atención mendocinos: desde las 8 de este sábado un corte de agua deja sin servicio varias localidades
Aguas Mendocinas informó que agosto empieza con un gran corte de agua por tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos
Aguas Mendocinas, cuyo nombre oficial es AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), es la empresa estatal encargada de ofrecer el servicio de agua potable y de cloacas en gran parte de la provincia de Mendoza, siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio. En este sentido, agosto dará inicio al mes con un corte de agua programado para el mantenimiento del mismo.
Corte de agua para este sábado en Mendoza
El sábado 1 de agosto a las 8 la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente realizará maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo del dique Potrerillos. El trabajo podría impactar en el servicio de agua potable del Área Metropolitana.
Estas tareas forman parte de los controles periódicos para limpiar sedimentos y garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema hídrico y energético de la provincia. Debido a esto, podrían verse afectados los procesos de producción de agua potable en los establecimientos potabilizadores Luján I y II, Alto Godoy y Benegas.
Para minimizar el impacto de la falta de agua en los mendocinos, las tareas fueron programadas un día sábado y en un horario que permite una mejor gestión de los procesos de potabilización ante eventuales aumentos de turbiedad del agua cruda. Además, se facilitará la administración de las reservas operativas, logrando reducir el impacto sobre la población.
Zonas que podrían verse afectadas
- Ciudad: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° sección; La Favorita
- Godoy Cruz: Las Tortugas; San Francisco del Monte; Benegas; zona oeste
- Guaymallén: Dorrego; Las Cañas; Villa Nueva; San José; Km 11; Pedro Molina
- Las Heras: zona centro, oeste y noroeste
- Luján: La Puntilla; Carrodilla
- Maipú: Coquimbito
Qué hacer ante un corte de agua
Cuando se programa un posible corte de agua, lo primordial es mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.
Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario, regular la intensidad del caudal de agua en las canillas y evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines es fundamental.
Por último, recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas los 365 días del año.
En pocas palabras
- Corte de agua: mantenimiento en el Dique Potrerillos afectará el servicio de agua potable este sábado 1 de agosto.
- Zonas afectadas: se incluyen varias localidades del Área Metropolitana de Mendoza, como Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú.
- Recomendaciones: se aconseja a los vecinos reservar agua potable y moderar su consumo durante la interrupción del servicio.