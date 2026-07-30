Atención mendocinos: desde las 8 de este sábado un corte de agua deja sin servicio varias localidades

Estas tareas forman parte de los controles periódicos para limpiar sedimentos y garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema hídrico y energético de la provincia. Debido a esto, podrían verse afectados los procesos de producción de agua potable en los establecimientos potabilizadores Luján I y II, Alto Godoy y Benegas.

Para minimizar el impacto de la falta de agua en los mendocinos, las tareas fueron programadas un día sábado y en un horario que permite una mejor gestión de los procesos de potabilización ante eventuales aumentos de turbiedad del agua cruda. Además, se facilitará la administración de las reservas operativas, logrando reducir el impacto sobre la población.

Zonas que podrían verse afectadas

Se deberá hacer un uso responsable del agua este sábado 1 de agosto por baja presión o inconvenientes temporales en el servicio de agua potable en algunas zonas.

Ciudad: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° sección; La Favorita

Godoy Cruz: Las Tortugas; San Francisco del Monte; Benegas; zona oeste

Guaymallén: Dorrego; Las Cañas; Villa Nueva; San José; Km 11; Pedro Molina

Las Heras: zona centro, oeste y noroeste

Luján: La Puntilla; Carrodilla

Maipú: Coquimbito

Qué hacer ante un corte de agua

Cuando se programa un posible corte de agua, lo primordial es mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.

Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario, regular la intensidad del caudal de agua en las canillas y evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines es fundamental.

Por último, recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas los 365 días del año.