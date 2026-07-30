Corte de agua: desde esta madrugada y durante todo el jueves se verá afectado el servicio

Además, este jueves hay una serie de intervenciones sobre la red de agua con el objetivo de poner en servicio cerca de un kilómetro de nuevas cañerías ya instaladas de polietileno de alta densidad (que reemplazan a las históricas de hierro fundido). Esto provocará la interrupción del suministro de agua a partir de las 02:00 de esta madrugada y durante toda la jornada de mañana en Berisso y en Ensenada.

La obra pondrá en servicio nuevas cañerías como parte del plan de recambio de conductos, y tendrá lugar en calle Sarmiento entre Bossinga y Quintana, y en Quintana entre Sarmiento y Calzetta, de Ensenada.

Este jueves hay trabajos programados para la mejora del servicio de agua.

Qué hacer ante una falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.