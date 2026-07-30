Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 30 de julio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: desde esta madrugada y durante todo el jueves se verá afectado el servicio
ABSA informó un corte de agua para este jueves por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Este jueves un corte de agua deja sin servicio una importante zona
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se llevarán a cabo trabajos programados para la mejora del servicio de agua. La actividad se centrará en 25 de Mayo e Italia; Darregueira y Undiano, y Thompson y Undiano. Durante lo mismo, podrá verse afectado el suministro en el cuadrante de Brown, Undiano, Donado y Chile, generando baja presión en los barrios Pedro Pico, Kilómetro 5, Pacífico y en el centro.
Además, este jueves hay una serie de intervenciones sobre la red de agua con el objetivo de poner en servicio cerca de un kilómetro de nuevas cañerías ya instaladas de polietileno de alta densidad (que reemplazan a las históricas de hierro fundido). Esto provocará la interrupción del suministro de agua a partir de las 02:00 de esta madrugada y durante toda la jornada de mañana en Berisso y en Ensenada.
La obra pondrá en servicio nuevas cañerías como parte del plan de recambio de conductos, y tendrá lugar en calle Sarmiento entre Bossinga y Quintana, y en Quintana entre Sarmiento y Calzetta, de Ensenada.
Qué hacer ante una falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA hará trabajos programados que afectarán el servicio en diversas zonas de la provincia de Buenos Aires este jueves.
- Zonas afectadas: El suministro se verá interrumpido en el cuadrante de Brown, Undiano, Donado y Chile, además de Berisso y Ensenada.
- Recomendaciones: Ante la falta de agua, se sugiere almacenar el suministro y utilizarlo solo para necesidades básicas, además de estar atentos a comunicados oficiales.