Pidieron no acercarse al Río Mendoza por la apertura del descargador del dique Potrerillos

Aguas Mendocinas (AYSAM) anunció un corte de agua para este sábado 1 de agosto de 2026 en varias zonas de la provincia de Mendoza como parte de un mantenimiento programado. Como consecuencia, se les pide a los mendocinos no ingresar al cauce ni permanecer en las inmediaciones del Río Mendoza mientras se desarrolle el operativo.
Abrirán el descargador del dique Potrerillos y piden precaución para evitar riesgos
Desde las 8, la apertura anual del descargador de fondo del dique Potrerillos tendrá lugar este sábado. Se trata de una tarea de mantenimiento preventivo que provocará un aumento temporal del caudal del Río Mendoza, por lo que se solicita no ingresar al cauce ni permanecer en las inmediaciones del río mientras se desarrolle el operativo.
Con el objetivo de minimizar el impacto sobre el abastecimiento de agua potable en el Gran Mendoza, por al menos una hora y media circularán unos 250 metros cúbicos de agua por segundo, un volumen superior al habitual.
Desde Defensa Civil explicaron que el aumento del caudal demorará varias horas en desplazarse río abajo, por lo que el riesgo se mantendrá durante gran parte del sábado y será más notorio en sectores como Cacheuta y Maipú.
Qué zonas de Mendoza están afectadas este sábado por el corte de agua
- Ciudad: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° sección; La Favorita
- Godoy Cruz: Las Tortugas; San Francisco del Monte; Benegas; zona oeste
- Guaymallén: Dorrego; Las Cañas; Villa Nueva; San José; Km 11; Pedro Molina
- Las Heras: zona centro, oeste y noroeste
- Luján: La Puntilla; Carrodilla
- Maipú: Coquimbito
Si bien hay que tener precaución por el aumento del caudal, también es fundamental cuidar el agua durante el corte. Lo primordial es mantener una reserva de agua potable embotellada, al menos 2 litros por persona.
Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario, regular la intensidad del caudal de agua en las canillas y evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines es fundamental.
En pocas palabras
- Mantenimiento preventivo: se abrirá el descargador del dique Potrerillos, aumentando temporalmente el caudal del río Mendoza.
- Recomendación de seguridad: se pide a los vecinos no acercarse al río ni permanecer en sus inmediaciones.
- Corte de agua: afectará a varias zonas del Gran Mendoza este sábado 1 de agosto de 2026.