Pidieron no acercarse al Río Mendoza por la apertura del descargador del dique Potrerillos

Abrirán el descargador del dique Potrerillos y piden precaución para evitar riesgos

El dique Potrerillos liberará 250 metros cúbicos por segundo en una maniobra de hora y media, por lo que las autoridades instaron a la ciudadanía a evitar actividades recreativas y no acercarse a las márgenes del Río Mendoza.

Desde las 8, la apertura anual del descargador de fondo del dique Potrerillos tendrá lugar este sábado. Se trata de una tarea de mantenimiento preventivo que provocará un aumento temporal del caudal del Río Mendoza, por lo que se solicita no ingresar al cauce ni permanecer en las inmediaciones del río mientras se desarrolle el operativo.

Con el objetivo de minimizar el impacto sobre el abastecimiento de agua potable en el Gran Mendoza, por al menos una hora y media circularán unos 250 metros cúbicos de agua por segundo, un volumen superior al habitual.