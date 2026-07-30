Soltaron lobos en un parque y 30 años después, estos cambiaron el curso de los ríos

Durante los años en que no hubo lobos, la población de alces había crecido considerablemente y ejercía una fuerte presión sobre la vegetación. Los herbívoros consumían constantemente los brotes jóvenes de sauces, álamos y otros árboles de las zonas ribereñas, impidiendo que los bosques se regeneraran. Con la presencia del depredador, los alces comenzaron a moverse más y a permanecer menos tiempo en los mismos lugares, permitiendo que la vegetación volviera a crecer.

¿Cómo los lobos modificaron a los ríos?

En pocos años, los árboles de las orillas de los ríos comenzaron a recuperarse. Ese cambio tuvo un efecto inesperado. Los castores regresaron al parque porque encontraron nuevamente alimento y madera suficiente para construir sus represas. Estos animales, considerados ingenieros naturales del ecosistema, transformaron el paisaje al crear nuevos estanques y zonas húmedas.

Más de dos décadas después de la reintroducción, Yellowstone se convirtió en uno de los ejemplos más estudiados de cómo un gran depredador puede influir no solo en otros animales, sino también en la vegetación, los ríos y la geografía de un territorio completo.

Las represas de los castores ralentizaron el flujo del agua, retuvieron sedimentos y generaron nuevos hábitats para peces, aves, anfibios, reptiles e insectos. Además, las raíces de los árboles que volvieron a crecer ayudaron a estabilizar las riberas, reduciendo la erosión y evitando que los márgenes de los ríos se derrumbaran.

Como consecuencia, algunos cursos de agua modificaron su estructura. Dejaron de expandirse sin control, recuperaron cauces más definidos y comenzaron a formar curvas naturales, conocidas como meandros, junto con lagunas y zonas inundables más estables.