Soltaron lobos en un parque y 30 años después, estos cambiaron el curso de los ríos

Hace más de un siglo, los humanos eliminaron al último lobo de Parque Nacional de Yellowstone como parte de una política de exterminio de grandes depredadores que buscaba proteger al ganado y controlar la fauna considerada peligrosa. Durante décadas, la ausencia de este animal alteró el equilibrio natural del ecosistema
Sin embargo, en 1995, los científicos decidieron reintroducir lobos grises provenientes de Canadá. El regreso de este animal comenzó con un pequeño grupo de ejemplares liberados en el parque. Al principio, los lobos redujeron la cantidad de ciervos y alces, pero su mayor impacto no estuvo solamente en el número de herbívoros, sino en su comportamiento.
La reintroducción del lobo que revitalizó el ecosistema de Yellowstone
Estos animales comenzaron a evitar ciertas zonas donde eran más vulnerables, especialmente los valles y las riberas de los ríos, un fenómeno conocido como cascada trófica. Se trata de una reacción en cadena donde un depredador modifica la dinámica de todo un ecosistema.
Durante los años en que no hubo lobos, la población de alces había crecido considerablemente y ejercía una fuerte presión sobre la vegetación. Los herbívoros consumían constantemente los brotes jóvenes de sauces, álamos y otros árboles de las zonas ribereñas, impidiendo que los bosques se regeneraran. Con la presencia del depredador, los alces comenzaron a moverse más y a permanecer menos tiempo en los mismos lugares, permitiendo que la vegetación volviera a crecer.
¿Cómo los lobos modificaron a los ríos?
En pocos años, los árboles de las orillas de los ríos comenzaron a recuperarse. Ese cambio tuvo un efecto inesperado. Los castores regresaron al parque porque encontraron nuevamente alimento y madera suficiente para construir sus represas. Estos animales, considerados ingenieros naturales del ecosistema, transformaron el paisaje al crear nuevos estanques y zonas húmedas.
Más de dos décadas después de la reintroducción, Yellowstone se convirtió en uno de los ejemplos más estudiados de cómo un gran depredador puede influir no solo en otros animales, sino también en la vegetación, los ríos y la geografía de un territorio completo.
Las represas de los castores ralentizaron el flujo del agua, retuvieron sedimentos y generaron nuevos hábitats para peces, aves, anfibios, reptiles e insectos. Además, las raíces de los árboles que volvieron a crecer ayudaron a estabilizar las riberas, reduciendo la erosión y evitando que los márgenes de los ríos se derrumbaran.
Como consecuencia, algunos cursos de agua modificaron su estructura. Dejaron de expandirse sin control, recuperaron cauces más definidos y comenzaron a formar curvas naturales, conocidas como meandros, junto con lagunas y zonas inundables más estables.
En pocas palabras
- Tras 30 años, el regreso del lobo a Yellowstone generó un cambio ecológico.
- El depredador modificó el comportamiento de los herbívoros, permitiendo la regeneración de la vegetación.
- La vegetación y los castores recuperaron las riberas, alterando el curso y la geografía de los ríos.