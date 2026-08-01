Se restablece el servicio de agua potable tras la prueba técnica en el dique Potrerillos

Este sábado se realizó una maniobra en el Dique Potrerillos.

Las tareas fueron coordinadas por la Dirección de Hidráulica y previamente articuladas con el Departamento General de Irrigación, Aguas Mendocinas (AYSAM), las municipalidades de Luján de Cuyo y Maipú, Defensa Civil, CEMPPSA, Central Puerto, Emetur y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

La programación de la maniobra para un sábado por la mañana respondió a un pedido de AYSAM, con el objetivo de minimizar el impacto sobre la producción y distribución de agua potable en el Gran Mendoza, ya que el aumento temporal del caudal genera un incremento de la turbiedad del río.

Una maniobra preventiva indispensable

La apertura del descargador de fondo forma parte del programa periódico de mantenimiento y verificación operativa del dique Potrerillos. Estas maniobras permiten comprobar, en condiciones reales de funcionamiento, que todos los componentes del sistema respondan correctamente ante operaciones de alta exigencia.

Durante el operativo se verificó el desempeño del descargador de fondo, de sus componentes hidromecánicos y de los mecanismos de seguridad asociados, además de evaluar la respuesta de las centrales hidroeléctricas vinculadas al complejo.

Estas pruebas preventivas son esenciales para mantener los estándares de seguridad de la presa y asegurar la confiabilidad de una infraestructura que cumple funciones fundamentales para la regulación del río Mendoza, la generación hidroeléctrica y el abastecimiento de agua para consumo humano y riego.

¿Por qué es tan importante?

El descargador de fondo es uno de los sistemas de seguridad más importantes del dique Potrerillos. Su función principal es permitir el vaciado controlado y rápido del embalse cuando resulta necesario realizar tareas de mantenimiento, inspecciones o responder ante situaciones extraordinarias.

Además, posibilita la evacuación de sedimentos durante crecidas con alta carga de material en suspensión, contribuyendo a preservar el funcionamiento de la obra y evitando acumulaciones que puedan afectar su operación.

También constituye un sistema de respaldo para el abastecimiento de agua, ya que puede mantener el suministro destinado al consumo urbano y al riego si el sistema principal de aducción quedará temporalmente fuera de servicio.