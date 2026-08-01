El Ministerio de Energía y Ambiente informó que se realizó con éxito este sábado la apertura programada del descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos, una maniobra técnica fundamental para verificar la correcta respuesta de los sistemas de seguridad de la presa y asegurar la operatividad de una infraestructura estratégica para Mendoza.
Se restablece el servicio de agua potable tras la prueba técnica en el dique Potrerillos
Aguas Mendocinas comenzó a normalizar el suministro en el Gran Mendoza. La maniobra permitió verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad de la presa y de las centrales hidroeléctricas asociadas
Al respecto, el director de Hidraúlica, Pablo Rodriguez, comentó “que la maniobra comenzó durante la mañana con la apertura gradual del descargador de fondo hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo, conforme al protocolo previsto”. Posteriormente se realizaron los ensayos hidromecánicos programados en las centrales hidroeléctricas Cacheuta y Álvarez Condarco, completando satisfactoriamente todas las etapas del operativo.
Por su parte, el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, destacó que “se realizó un operativo acompañando el curso del agua para constatar la seguridad de la población. La maniobra no registró mayores inconveniente, solamente una camioneta quedó varada en el río Mendoza debido al incremento del caudal de agua, pero gracias al trabajo en conjunto de los Bomberos Voluntarios de Maipú y de Luján rápidamente se logró asistir a los individuos afectados”.
Las tareas fueron coordinadas por la Dirección de Hidráulica y previamente articuladas con el Departamento General de Irrigación, Aguas Mendocinas (AYSAM), las municipalidades de Luján de Cuyo y Maipú, Defensa Civil, CEMPPSA, Central Puerto, Emetur y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).
La programación de la maniobra para un sábado por la mañana respondió a un pedido de AYSAM, con el objetivo de minimizar el impacto sobre la producción y distribución de agua potable en el Gran Mendoza, ya que el aumento temporal del caudal genera un incremento de la turbiedad del río.
Una maniobra preventiva indispensable
La apertura del descargador de fondo forma parte del programa periódico de mantenimiento y verificación operativa del dique Potrerillos. Estas maniobras permiten comprobar, en condiciones reales de funcionamiento, que todos los componentes del sistema respondan correctamente ante operaciones de alta exigencia.
Durante el operativo se verificó el desempeño del descargador de fondo, de sus componentes hidromecánicos y de los mecanismos de seguridad asociados, además de evaluar la respuesta de las centrales hidroeléctricas vinculadas al complejo.
Estas pruebas preventivas son esenciales para mantener los estándares de seguridad de la presa y asegurar la confiabilidad de una infraestructura que cumple funciones fundamentales para la regulación del río Mendoza, la generación hidroeléctrica y el abastecimiento de agua para consumo humano y riego.
¿Por qué es tan importante?
El descargador de fondo es uno de los sistemas de seguridad más importantes del dique Potrerillos. Su función principal es permitir el vaciado controlado y rápido del embalse cuando resulta necesario realizar tareas de mantenimiento, inspecciones o responder ante situaciones extraordinarias.
Además, posibilita la evacuación de sedimentos durante crecidas con alta carga de material en suspensión, contribuyendo a preservar el funcionamiento de la obra y evitando acumulaciones que puedan afectar su operación.
También constituye un sistema de respaldo para el abastecimiento de agua, ya que puede mantener el suministro destinado al consumo urbano y al riego si el sistema principal de aducción quedará temporalmente fuera de servicio.
En pocas palabras
- Prueba técnica: Se restableció el servicio de agua potable tras la apertura programada del descargador de fondo del dique Potrerillos.
- Operativo: La maniobra verificó los sistemas de seguridad de la presa y las centrales hidroeléctricas asociadas con éxito.
- Coordinación: Participaron diversas áreas gubernamentales y municipales para minimizar el impacto en el suministro.