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Cómo salvar a las verduras marchitas con un truco que solo lleva agua

Si compraste muchas verduras y se están poniendo feas, no tienes que tirarlas; este truco con agua helada las salvará en pocos minutos

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cómo salvar a las verduras marchitas con un truco que solo lleva agua

Cómo salvar a las verduras marchitas con un truco que solo lleva agua

Muchas personas eligen un día de la semana para ir a la verdulería y comprar todo el stock semanal. Pero cuando eso pasa, las verduras duran un par de días y ya después se ponen feas o se marchitan. Si te pasó, no te preocupes. Hay un truco que las salvará facilmente.

Reviví las verduras marchitas con este sencillo truco: por qué funciona

Cuando se compran verduras para tener por un tiempo, es común encontrarlas todas feas o marchitas. Pero la buena noticia es que muchas de ellas se pueden revivir con algo que de seguro tienes a mano: agua helada.

La t&eacute;cnica de este truco permite aprovechar verduras antes de que terminen en la basura.

La técnica de este truco permite aprovechar verduras antes de que terminen en la basura.

Primero, tenés que revisar cuáles son las verduras que están a punto de ponerse feas y conserva solo lo que quieras recuperar. Después, junta un recipiente con agua fría para poder sumergirlas y pon el recipiente en el congelador para mantener el agua fría o agrega hielo.

De seguro se preguntarán de qué sirve poner las frutas o verduras feas en agua. Bien, el beneficio de este truco se explica porque la mayoría de las hortalizas contienen más del 80 % de agua en peso, por lo que el agua es esencial para su crecimiento, textura y vitalidad. Una vez cosechadas, las hortalizas tienen un suministro limitado de agua, y cuando se acaba, las células se van deteriorando.

Por esa razón, el agua helada hace que las células puedan empezar a absorber agua y recuperarse. Es un truco rápido que te ayudará a salvar gran parte de las frutas y verduras marchitas que han estado demasiado tiempo en el cajón de las verduras.

Qué verduras sirven y cuáles no

La lechuga es una de las verduras que m&aacute;s r&aacute;pido se deteriora.

La lechuga es una de las verduras que más rápido se deteriora.

El zapallo, la calabaza y los tomates son algunos de los productos menos probables de que se salven del olvido y el deterioro. Pero este truco sí es muy efectivo en:

  • Zanahorias
  • Remolachas
  • Papas.
  • Lechuga
  • Espinaca
  • Acelga
  • Hierbas aromáticas.
  • Espárragos
  • Brócoli

En pocas palabras

  • Truco para verduras: Agua helada revive hojas marchitas y alarga su frescura en minutos.
  • Funcionamiento: Las hortalizas absorben agua para rehidratar sus células deterioradas.
  • Efectividad: Funciona bien en zanahorias, lechugas, espinacas y hierbas aromáticas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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