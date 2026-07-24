Cómo salvar a las verduras marchitas con un truco que solo lleva agua

De seguro se preguntarán de qué sirve poner las frutas o verduras feas en agua. Bien, el beneficio de este truco se explica porque la mayoría de las hortalizas contienen más del 80 % de agua en peso, por lo que el agua es esencial para su crecimiento, textura y vitalidad. Una vez cosechadas, las hortalizas tienen un suministro limitado de agua, y cuando se acaba, las células se van deteriorando.

Por esa razón, el agua helada hace que las células puedan empezar a absorber agua y recuperarse. Es un truco rápido que te ayudará a salvar gran parte de las frutas y verduras marchitas que han estado demasiado tiempo en el cajón de las verduras.

Qué verduras sirven y cuáles no

La lechuga es una de las verduras que más rápido se deteriora.

El zapallo, la calabaza y los tomates son algunos de los productos menos probables de que se salven del olvido y el deterioro. Pero este truco sí es muy efectivo en: