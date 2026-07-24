Cómo salvar a las verduras marchitas con un truco que solo lleva agua

Muchas personas eligen un día de la semana para ir a la verdulería y comprar todo el stock semanal. Pero cuando eso pasa, las verduras duran un par de días y ya después se ponen feas o se marchitan. Si te pasó, no te preocupes. Hay un truco que las salvará facilmente.
Reviví las verduras marchitas con este sencillo truco: por qué funciona
Cuando se compran verduras para tener por un tiempo, es común encontrarlas todas feas o marchitas. Pero la buena noticia es que muchas de ellas se pueden revivir con algo que de seguro tienes a mano: agua helada.
Primero, tenés que revisar cuáles son las verduras que están a punto de ponerse feas y conserva solo lo que quieras recuperar. Después, junta un recipiente con agua fría para poder sumergirlas y pon el recipiente en el congelador para mantener el agua fría o agrega hielo.
De seguro se preguntarán de qué sirve poner las frutas o verduras feas en agua. Bien, el beneficio de este truco se explica porque la mayoría de las hortalizas contienen más del 80 % de agua en peso, por lo que el agua es esencial para su crecimiento, textura y vitalidad. Una vez cosechadas, las hortalizas tienen un suministro limitado de agua, y cuando se acaba, las células se van deteriorando.
Por esa razón, el agua helada hace que las células puedan empezar a absorber agua y recuperarse. Es un truco rápido que te ayudará a salvar gran parte de las frutas y verduras marchitas que han estado demasiado tiempo en el cajón de las verduras.
Qué verduras sirven y cuáles no
El zapallo, la calabaza y los tomates son algunos de los productos menos probables de que se salven del olvido y el deterioro. Pero este truco sí es muy efectivo en:
- Zanahorias
- Remolachas
- Papas.
- Lechuga
- Espinaca
- Acelga
- Hierbas aromáticas.
- Espárragos
- Brócoli
En pocas palabras
- Truco para verduras: Agua helada revive hojas marchitas y alarga su frescura en minutos.
- Funcionamiento: Las hortalizas absorben agua para rehidratar sus células deterioradas.
- Efectividad: Funciona bien en zanahorias, lechugas, espinacas y hierbas aromáticas.