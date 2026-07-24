El secreto definitivo de los cactus y su truco genial para sobrevivir sin una gota de agua

Espinas y fotosíntesis CAM: claves del cactus para juntar agua en el desierto

Las famosas espinas tampoco están ahí por casualidad: son hojas modificadas con una superficie mínima para evitar la pérdida de líquido. Sirven para dar sombra al tallo, frenar el viento, defenderse de animales sedientos e incluso condensar la niebla o el rocío para que las gotas caigan hacia las raíces.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Entre sus mejores herramientas de supervivencia destacan:

Tallos carnosos : almacenan grandes cantidades de agua durante meses.

: almacenan grandes cantidades de agua durante meses. Espinas : limitan la transpiración y ofrecen protección.

: limitan la transpiración y ofrecen protección. Capa cerosa : funciona como un escudo contra la evaporación.

: funciona como un escudo contra la evaporación. Raíces superficiales y anchas: absorben al instante el agua de lluvias breves antes de que se evapore.

El último gran as bajo la manga es la fotosíntesis CAM. Para no perder humedad con el sol pegando de lleno, los cactus abren sus poros (estomas) únicamente de noche. Así capturan el dióxido de carbono en las horas más frescas y lo reservan para procesarlo durante el día con la luz solar. Una obra maestra de la evolución.